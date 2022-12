Britse tennisbond krijgt boete voor het weren van Russische en Wit-Russische tennissers

De internationale tennisbond heeft zijn Britse evenknie een boete gegeven van 820.000 pond (1 miljoen euro) voor het weren van Russische en Wit-Russische atleten van grastoernooien. De Britse Lawn Tennis Association (LTA) weerde individuele atleten onder meer van grandslamtoernooi Wimbledon vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

De internationale bond Association of Tennis Professionals (ATP) zei in april al dat de unilaterale beslissing van de LTA niet door de beugel kon, en dat die als precedent kon dienen voor de verdere uitsluiting van tennissers op basis van nationaliteit. De LTA reageert verbolgen op de boete. Volgens de Britse bond „erkent de ATP de uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne” niet voldoende.

De regering van het Verenigde Koninkrijk staat pal achter de Britse bond. De Britse minister van Sport Michelle Donelan zei op woensdag dat het Verenigde Koninkrijk „een leidende rol” heeft genomen in het opbouwen van „deze internationale respons”. Volgens Donelan is het „duidelijk dat sport niet gebruikt kan worden om een dodelijke invasie te rechtvaardigen, en dat atleten die Russische en Wit-Russische staten vertegenwoordigen moeten worden uitgesloten van toernooien in andere landen”.

Russische atleten en teams zijn ook verbannen van andere grote sportevenementen, zoals het WK voetbal van 2022 in Qatar en het en het EK voetbal in Duitsland. Wit-Rusland is niet uitgesloten van deze toernooien. Het land stuurde tot nu toe geen soldaten Oekraïne in, maar dient wel als invasieplatform voor het Russische leger.