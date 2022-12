Belastingdienst bevoordeelde Uber niet, stelt fiscus in eigen onderzoek

De Belastingdienst heeft het Amerikaanse taxibedrijf Uber niet bevoordeeld, blijkt uit intern onderzoek door de fiscus. „Wat Uber ook dacht of hoopte te krijgen aan afwijkende fiscale behandeling – dat is niet gelukt”, schrijven deskundigen in een verslag dat staatssecretaris Marnix van Rij (CDA) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het onderzoek zelf is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

Deze zomer bleek uit internationaal journalistiek onderzoek hoe Uber talloze steden „binnenbulldozerde”. Trouw en het Financieele Dagblad schreven dat de Belastingdienst regels overtrad en mogelijk strafbare feiten pleegde om het taxibedrijf te beschermen. De Belastingdienst ging volgens het FD „bijzonder innig” met Uber om, en zou bij de Franse overheid hebben gelobbyd om de belastingplicht daar te laten vervallen.

De fiscus heeft „informeel, maar professioneel gehandeld”, staat in het verslag. Uber oefende weliswaar druk uit op de Belastingdienst, maar die heeft „op effectieve wijze weerstand geboden”.

‘Hoogstwaarschijnlijk’ niet illegaal gelekt

Toch vinden de deskundigen dat de Belastingdienst zichzelf op sommige punten te stellig vrijspreekt. Zo meldden Trouw en het FD dat de Belastingdienst informeel vertrouwelijke informatie over andere autoriteiten en landen met Uber deelde. Het interne onderzoek van de fiscus kan daar geen bewijs voor vinden, schrijven de deskundigen in hun verslag, maar ze hebben ook niet genoeg informatie om het helemaal uit te sluiten.

Bij de conclusie dat de Belastingdienst zijn geheimhoudingsplicht niet heeft geschonden, moet volgens de twee hoogleraren Belastingrecht daarom „hoogstwaarschijnlijk” komen te staan. Ze adviseren de Belastingdienst daarnaast beter vast te leggen wat ambtenaren aan de telefoon bespreken. Nu is alleen de tijd en de duur van een gesprek bekend, niet wat aan de telefoon is afgesproken.

Lees ook Van Kroes tot Macron: dit staat er in de Uber Files