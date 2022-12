August Willemsen, de man die in Brazilië liefde zocht en woorden vond

Een boekenstalletje langs de weg bij de stad Brasilia. De zon is fel, een stevige bries doet de kaften en pagina’s van een dichtbundel van Fernando Pessoa trillen. Op de onderste plank slaan de pagina’s van een ander boek open. Uit de ritselende bladzijden komt een zin naar voren zweven. ‘O que vou fazer de minha vida?’ (Wat moet ik met mijn leven?) En dan nog een zin: ‘Tudo que você precisa é amor’ (Alles wat je nodig hebt is liefde). Met deze, door animatie bewerkte zinnen begint de poëtische documentaire August Willemsen, de bladzij en de werkelijkheid van Frederieke Jochems, die volgende week in première gaat.

Afgelopen november was het precies vijftien jaar geleden dat August Willemsen (1936-2007) overleed, die vanaf de jaren zeventig vele Portugese en Braziliaanse werken vertaalde. Aanleiding voor zijn eerste vrouw Marie Roelofsen en vriendin Edith Sont om bij zijn graf een bronzen beeld te plaatsen (zie kader). Ook komt uitgeverij de Arbeiderspers met een herdruk van zijn bekende Braziliaanse Brieven, een brievenboek over de tijd die Willemsen tussen 1967 en 1984 in Brazilië doorbracht.

Het was na het lezen van dit boek, nu zeven jaar geleden, dat Jochems besloot een documentaire over Willemsen te maken. „Niet alleen zijn taal raakte me, ook de manier waarop hij allerlei ogenschijnlijk onoverbrugbare tegenstellingen beschrijft”, vertelt Jochems. Ze doelt op een passage aan het begin van Braziliaanse Brieven waarin Willemsen zijn eerste indrukken van São Paulo beschrijft, nadat hij daar als student met een armzalige studiebeurs begin 1967 met Marie (Mieke in het boek) is aangekomen. Als onwennige intellectueel uit Amsterdam-Zuid worstelt hij met de chaos, de corruptie en de hardheid van deze ‘stad zonder façade’. „Er is veel aardigheid, en er is veel narigheid, en het is er tegelijk”, concludeert hij na vier maanden.

Hij beschrijft de stad als een oord „waar rijk en arm, oud en nieuw, mooi en lelijk naast elkaar gekwakt wordt”. Een architectonische lelijkheid waar hij, gek genoeg, ook waardering voor krijgt. Weg uit het geordende Amsterdam begrijpt hij dan ook „dat de vrijheid waarmee ik hier over straat loop, een vrijheid groter dan in Amsterdam, niet alleen het gevolg is van het feit dat dit een échte wereldstad is, waar het, bij zoveel verscheidenheid aan rassen en soorten mensen, gewoon te vermoeiend zou zijn nog iets of iemand ‘gek’ te vinden, maar ook dat die vrijheid de keerzijde is van dat gebrek aan contact en van dat leuke, losse onverschillige, dat het mogelijk maakt dat mensen op straat creperen.”

Tieten als potloden

Het zijn rake observaties die nog steeds kunnen opgaan voor het huidige Brazilië. En niet alleen dat, de kracht van Braziliaanse Brieven schuilt ook in het feit dat Willemsen zijn beschouwingen – de brieven zijn gericht aan Paul Roelofsen, de broer van Mieke – moeiteloos afwisselt met neerslachtige verzuchtingen over zijn eigen emotionele gemoedstoestand, literaire bespiegelingen over schrijvers als Manuel Bandeira of Machado de Assis en alledaagse details. Zo ziet hij de voetganger als een „kakkerlak die, half vergast, tussen op trottoir geparkeerde auto’s, over bulten, gaten, en door puin, stof en modder zijn heenkomen mag zoeken”, beschimpt hij de rijke Nederlandse expats die nauwelijks weet hebben van wat zich werkelijk in de samenleving afspeelt en beschrijft hij het wellustige flirten op straat waarbij billen onder dun katoen aan hem voorbijgaan en „vrouwen op leeftijd in de volle bus je ongegeneerd tieten als potloden in de lendenen priemen”. Uitingen van een scherpe geest, die zich het prettigst voelt in situaties waar extremen samenkomen. Het voert Willemsen dan ook naar een ‘troetelgedachte’, in Braziliaanse Brieven door hem zelf samengevat als ‘de gelijktijdigheid van tegenstrijdige sentimenten’. Herkenbaar, meent Jochems. „Die tegenstrijdigheden gaan bij uitstek op voor een land als Brazilië, maar ik zag het ook terug in de persoon van Willemsen zelf. Hij was een taalvirtuoos die tegelijkertijd stotterde. Een man die van hoge cultuur hield, zoals klassieke muziek, maar tegelijkertijd ook de waarheid terugvond in de goot.”

Die dubbelheid, zo niet een veelheid aan gezichten, komt dan ook uitvoerig aan bod in de documentaire. Op basis van interviews met familie en vrienden en gebruikmakend van archiefmateriaal – beelden uit Brazilië en de Bijlmer in de jaren tachtig, fragmenten uit een aantal films van Kees Hin en oude interviews met Ischa Meijer en Karel van de Graaf – schetst Jochems een ontroerend maar tevens schrijnend beeld van een man vol tegen-stijdigheden. Want Willemsen was niet alleen een briljant vertaler, hij was vooral ook een roekeloos en ongedurig mens, een vrouwenverslinder en workaholic die zich nooit ergens thuis voelde. En vooral ook een man die te vaak en te veel diep in het glas keek, zozeer zelfs dat het hem uiteindelijk het leven kostte.

Zo roekeloos als Willemsen was met fietsen, zo mateloos was hij met drinken en werken

Burgerlijk gezin

Een verklaring voor die onrust zoekt Jochems deels in het verleden. Opgroeiend in een burgerlijk gezin in de Achillesstraat in Amsterdam-Zuid had August – ‘Guus’ voor vrienden – van jongs af aan een hekel aan zijn achtergrond. „Wat een klote straat”, schreef hij later in het autobiografische Vrienden, vreemden, vrouwen (1998). „En met de straat het hele milieu. Ik kan nog steeds trillen bij de gedachte aan het getik van breipennen.” Een pijnlijke jeugd ook, die werd bepaald door een vader die landwachter was bij de NSB en een gezin dat na Dolle Dinsdag in september 1944 naar Duitsland moest vluchten. Een kwestie waar Willemsen, volgens vriend Paul Roelofsen, pas later over kon vertellen. En ook de overbezorgde moeder van Willemsen moest het ontgelden, zo blijkt uit de woorden van kunstschilderes en vriendin Marian Plug die Willemsen in de documentaire neerzet als „een waanzinnig interessante man” maar ook als „een sluw vosje” die zijn moeder „het liefst dood zag”. „Misschien niet letterlijk, ze was gewoon een vriendelijk vrouwtje met zorg voor haar zoon, maar Guus ergerde zich aan alles. Hoe ze at, hoe ze zat, noem maar op.”

Aanleiding voor Willemsen om, verlangend naar een uitweg uit dit verstikkende milieu, na de middelbare school een poging te ondernemen concertpianist te worden. En later wilde hij Portugees studeren, geïnspireerd door het boek De binnenlanden van Euclides da Cunha – een heftig ooggetuigenverslag eind 19de eeuw van de Oorlog om Canudos. En het verklaarde volgens vriend Paul ook waarom Guus zich op latere leeftijd niet aan vrouwen kon binden („Dat betuttelende, dat vond ie vreselijk.”), een beeld dat onder meer wordt bevestigd door Noor Hulskamp, zijn tweede vrouw, met wie Willemsen een dochter kreeg.

Het meest schrijnende deel in de documentaire is dan ook hoe Roos Willemsen, die op jonge leeftijd naar Australië emigreerde, haar afwezige vader beschrijft. „Hij had een studeerkamer waar hij zich verschanste. Ik was gewoon een sta-in-de-weg. Dus mijn moeder zorgde voor mij. (…) Het was een soort van leegte. Ik had best een meer betrokken vader willen hebben. Maar dat zat gewoon niet in zijn aard. Daar had hij het karakter niet voor. Je kan het de man niet kwalijk nemen.”

Toch kiest Jochems er niet voor om het gedrag van Willemsen slechts op te hangen aan een beladen verleden. Zo laat ze jeugdvrienden aan het woord, zoals Bauke Marinus, die benadrukt dat zijn boomlange vriend Guus van jongs af aan al last had van een zekere onmatigheid: „Als we fietsten, dan fietste hij volstrekt roekeloos”, aldus Marinus. „In Frankrijk (…) ging hij met zestig, zeventig die bergen af, ondertussen nog de handen los. Hij heeft iets roekeloos gehad, het einde opzoeken.”

Zo mateloos als hij was met fietsen, zo mateloos kon hij ook drinken en werken, aldus Paul Roelofsen die zag hoe Willemsen, eenmaal bekomen van een kater, vanaf een uur of elf ’s ochtends soms uren achter elkaar doorschreef.

Het was een bezetenheid die in 1971 leidde tot de scheiding met Noor waarna Willemsen een flat betrok in de Bijlmer (een stadsdeel dat hem deed denken aan nieuwbouwwijken in Brazilië) waar hij zich verder bekwaamde als essayist, boeken schreef, waaronder De Goddelijke Kanarie (1994), over het Braziliaans voetbal. Daarnaast ging hij stug door met het vertalen van de werken van Luís de Camões, João Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade en Fernando Pessoa. Een uitgebreid oeuvre waarvoor hij in 1983 werd bekroond met de Martinus Nijhoff-prijs.

Diepe ontroering

Het is vooral die diepe liefde voor de taal die beklijft na het zien van August Willemsen, de bladzij en de werkelijkheid. Jochems laat zowel Nederlandse als Braziliaanse vrienden passages voorlezen uit de brieven, essays en het vertaalde werk van Willemsen. En wat opvalt is dat ieder van hen, hoezeer ze ook zijn lastige en onbetrouwbare kanten benadrukken, toch ook een diepe ontroering voelen voor die mateloze man die leek op een ‘Don Juan in het lichaam van Danny Kaye’.

Het maakt het verdriet over zijn eenzame einde des te voelbaarder. Want eind 1990 valt een dronken Willemsen in de buurt van zijn flat in de Bijlmer van een stoepje, breekt zijn heup en moet een tijdlang in een kliniek worden opgenomen. Het leidt tot De val (1991), een boek waarin hij openhartig en met de nodige ironie over deze periode schrijft. In de jaren erna blijft hij werken en drinken – stoppen met de drank was nooit een optie – en raakt hij, na een verblijf in Australië, steeds meer in een isolement totdat in 2007 zijn alvleesklier het begeeft.

Het zijn Bauke Marinus en Kees Hin, vrienden die hem tot het einde blijven bezoeken in de Bijlmer, die hem thuis dood aantreffen. „Hij lag er in zijn ellende”, vertelt Marinus. „Volstrekt naakt met flessen om hem heen, volledig vervuild, echt doodeng.” Hin, die kort na de opnames van de documentaire overleed, geeft er echter een andere invulling aan. „Door de destructie is hij geklommen”, zegt hij. „Hij is alleen te ver geklommen, hij is gevallen omdat hij de bovenste tree door de mist niet kon zien. Toen duikelde hij naar beneden.”

Woorden die mooi aansluiten bij de raadselachtige woorden die Willemsen op het einde van de documentaire voordraagt uit Diepe wildernis, de wegen van João Guimarães Rosa: „Bestaan, bestaan doet slechts de menselijke mens. Doortocht…”

August Willemsen, de bladzij en de werkelijkheid. Speeldata op franjo.nl. August Willemsen: Braziliaanse Brieven, De Arbeiderspers, 286 blz. € 22,50. In Brazilië is een Portugese vertaling verschenen van ‘Braziliaanse Brieven’ bij uitgeverij Arte e Letra: Cartas Brasileiras.

Sculptuur De kop van Guus Op 29 november is er bij het graf van August Willemsen op de begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam een bronzen kop op een natuurstenen sokkel geplaatst. ‘De Kop van Guus’ is tot stand gekomen door crowdfunding door de Stichting August Willemsen en Marie Roelofsen en Edith Sont. De maker is beeldhouwer Pépé Grégoire, die al in 1995 een afgietsel maakte voor het Literatuurmuseum.

