Argentijnse vicepresident Kirchner veroordeeld tot zes jaar cel wegens corruptie

De Argentijnse vicepresident Cristina Fernández de Kirchner is dinsdag door een federale rechtbank in Buenos Aires veroordeeld tot zes jaar cel wegens corruptie, meldt persbureau Reuters. Ook mag ze van de rechtbank voor de rest van haar leven geen politieke functies meer bekleden. Aanklagers hadden twaalf jaar celstraf geëist.

De 69-jarige Kirchner is schuldig bevonden aan fraude bij de aanbesteding van overheidsprojecten tijdens haar presidentschap van 2007 tot 2015 en dat van haar man Néstor Kirchner daarvoor. Een vriend van de familie, bouwondernemer Lázaro Báez, kreeg tientallen projecten gegund die vaak zwaar over het budget heengingen of nooit werden afgemaakt. Hij betaalde daar smeergeld voor aan de Kirchners, betoogden de aanklagers tijdens het proces. In totaal zou de staat met omgerekend 884 miljoen euro zijn benadeeld. Ook Báez kreeg zes jaar celstraf opgelegd.

Politieke immuniteit

Het vonnis betekent niet dat Kirchner op korte termijn daadwerkelijk achter de tralies verdwijnt, omdat ze politieke immuniteit geniet. Ook gaat ze vrijwel zeker in hoger beroep en zolang er beroepsprocedures lopen is ze sowieso vrij en kan ze ook aanblijven als vicepresident.

Kirchner ontkent de corruptie en spreekt van een politiek proces. Ze noemt de rechtbank „een vuurpeloton” en zei na haar veroordeling dat er sprake is van „een parallelle staat en een juridische maffia.” De al zo’n twintig jaar de politiek in Argentinië dominerende Kirchner liet daarbij ook weten dat ze zich nergens kandidaat voor gaat stellen bij de verkiezingen van volgend jaar. Begin september ontsnapte ze nog ternauwernood aan een moordaanslag.