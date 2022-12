‘Als ik een zaterdag niet werk, voelt dat vreemd’

Wie is Kees Kaat Kees Kaat (56) is grondwerker. „Grondwerk is heerlijk. Altijd buiten. Je máákt iets.”

‘Grondwerker. Dat ben ik al mijn hele leven. Alles op, in en onder de grond is bij mij in goede handen. Óp de grond gaat het om bestraten en tuinaanleg, met planten en schuttingen. Ín de grond gaat het om fundering en beschoeiing. En ónder de grond riolering en bekabeling.

„Op mijn veertiende ben ik begonnen bij een aannemersbedrijf. Ik zat op de lts in Capelle aan den IJssel. Dat liep niet echt lekker. Toen ik een keer een leraar een draai om z’n oren had gegeven, kwam de mentor ’s avonds bij ons thuis. ‘Het is beter als Kees gaat werken’. Niet zomaar werken. Hárd werken. Als je veertien bent moet je de rotklusjes doen.

„Ik heb op mijn achttiende negen maanden in een groentekraam gewerkt op de markt. Een onsie doperwten, pondje sperziebonen; niets voor mij. Maar het was vanwege de dochter van de groenteboer. Die was heel leuk. Toen we eenmaal verkering hadden en ik zeker wist dat ze bleef hangen, ben ik teruggegaan naar het aannemersbedrijf. Inmiddels zijn we 36 jaar getrouwd.

„Ik kom uit een gezin met een koppie erop. Ik ben de vijfde van zes kinderen. Wijna, Jannie, Piet, Mart, dan kom ik en dan Jan. Met z’n allen woonden we in een eengezinswoninkje. Dat was heel normaal toen. Mijn moeder was lief. Mijn pa was een goede vader, maar kon pittig zijn, driftig soms. Hij was meestal weg: overdag aan het werk als loodgieter en ’s avonds in zijn volkstuin.

„Wij kinderen hadden een goede band met elkaar. Inmiddels heb ik alleen nog contact met mijn jongste broertje. Dat is best jammer. Met mijn broer boven mij had ik altijd een heel goede klik. Een motormaat van mij, een Molukse jongen, praat over zijn broer alsof het een afgod is. Dat is leuker.

„Mijn vrouw en ik hebben ook zes kinderen – de oudste is 34 en de jongste 20. We hebben een tweeling van 32. Toen we gingen trouwen, zeiden we niet: we gaan voor een groot gezin. Het liep zo en we waren er heel blij mee.

„Grondwerk is heerlijk. Altijd buiten. Je máákt iets. Mensen bellen: ‘ik kan niet meer poepen’. En een paar uur later heb je de wc ontstopt. Als ik kom, zijn tuinen vaak een grote puinhoop. Als ik ga, is het prachtig. Dat voelt goed. Als het vriest of sneeuwt, werk ik in de gladheidsbestrijding. Strooien en schuiven. Mijn oudste zoon, Patrick, heeft shovel met schuifblad ervoor. Dat zijn extra kruimels die we meepikken.

„Patrick heeft vier jaar bij me gewerkt. Die is voor zijn eigen begonnen. Nu werk ik regelmatig samen met de jongste. Hij deed de studie accountancy, maar is in coronatijd, toen iedereen achter het beeldscherm zat, met dit werk begonnen. Het verdient lekker. Ik zeg wel: weet wat je doet, als je hiermee doorgaat. Je bent altijd aan het werk.

„Ik ging wel elke zaterdagmiddag met de kinderen bij de McDonald’s eten om alle uren dat ik er niet was goed te maken”

„Ik zit niet achter een bureau. Gelukkig niet. Maar achter een bureau zit je wel veiliger. Ik heb altijd geluk gehad. Toen ik een weg aan het asfalteren was bij Zevenhuizen, viel ik met wals en al om. Toevallig kwam ik in een berg mest en kippenstront terecht. Dat redde m’n leven.

„Bij de bouw van een toren op het Weena in Rotterdam stond ik in een rioolput toen een bedrijf stalen damwanden in de grond aan het slaan was. De opzichter zei: ‘Kees, kom uit die put, als er een kabel breekt, ben je er geweest.’ Ik vond het onzin, maar klom er na een tijdje toch uit. Vlak daarna brak de kabel en donderde de damwand in de put. ‘Bedankt, man!’ Dat heb ik tegen die opzichter gezegd.

„Eerst kreeg ik last van mijn rug, ik deed al het graafwerk met een schop. Nu heb ik een graafmachientje. Eigenlijk moet ik nieuwe knieën. Het kraakbeen is weg. Ik leef op diclofenac, want na een operatie kan ik maanden niet werken, dus dat kan niet. Ik hoop dat het lichaam het nog een paar jaar kan volhouden.

„We hebben altijd in Nieuwerkerk aan den IJssel gewoond. Op een gegeven moment kochten we een mooi, groot huis in Capelle aan den IJssel, met een serre, jacuzzi en twee garages. Maar dan zie je hoe belangrijk grond is. Mijn vrouw kon niet aarden, dat hadden we snel door. In Nieuwerkerk liep iedereen bij elkaar binnen. In die nieuwe wijk was er weinig contact. We hebben het huis weer verkocht en zijn teruggekeerd.

„Op vakantie hoef ik niet. Maar mijn vrouw wel. Dus gaan we af en toe twee of drie dagen naar een bed & breakfast. In de zomer twee weken all-inclusive naar Turkije of Gran Canaria. Zij vindt het heerlijk, ik vind het lastig mijn werk los te laten. Dan vraag ik aan die maat die met me werkt, stuur eens een fotootje…

„Mijn jongste zoon is nog thuis. Dat is een sfeermaker. Altijd dollen. Dan zit ik een prakkie te eten, pakt-ie me van achteren. Met hem ga ik wel een avondje op pad. Massage, happie eten, film en dan naar het casino. Daar genieten we allebei van.”

