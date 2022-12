Batman als grimmige einzelgänger die in donkere straatjes alleen misdaden oplost: dat is het beeld van deze superheld in moderne Batman-films. Dat doet de held onrecht aan, vinden sommige fans. In Amerikaanse comics is Batman immers al jaren een warm vaderfiguur voor een kliek jonge superhelden.

Gotham Knights wil het beeld rechtzetten. Bruce Wayne alias Batman is vermoord, en zijn protegés Barbara Gordon (Batgirl), Dick Grayson (Nightwing), Jason Todd (Red Hood) en Tim Drake (Robin) moeten de vele bendes van Gotham City in bedwang houden. Tegelijk worstelen ze met het verlies van een man waar ze veel van hielden. De charme van deze game zit in de familiedynamiek – jammer genoeg komt die net niet vaak genoeg goed uit de verf. Gotham Knights slaagt er namelijk niet in om de warme menselijke momenten goed te verbinden met het grotere verhaal. Het blijft bij verborgen juweeltjes, die je verrassen tussen de eindeloze ‘ga hier naar toe, sla deze slechteriken neer’-missies.

Verder speelt de game vooral leentjebuur bij de betere recente superheldengames. In het vrij te verkennen Gotham stuiter je tussen vijanden als in Marvel’s Spider-Man, belaag je bendeleden vanuit de schaduwen als in de superieure Batman: Arkham-games, en speel je nieuwe kostuums en krachten vrij als in elke andere game. Wel uniek: je schakelt tijdens het spelen naar wens tussen de vier helden. Elke held heeft een eigen speelstijl met net iets andere klemtoon. Zo sluipt Robin liever aan iedereen voorbij, terwijl Red Hood de vijand met rubberen kogels bestookt.

Nooit haalt Gotham Knights het niveau van zijn inspirators. Het onhandige menusysteem en de saaie, zich herhalende activiteiten in de stad helpen niet. Het blijft zo vooral een alleraardigst zoethoudertje voor stripheldenfans die wachten op beter. Jammer, want dit vleermuisgebroed verdient écht een goede game.

Gotham Knights Door: WB Games Montreal Voor: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S 38,99 euro ●●●●●