25 Duitse rechtsextremisten gearresteerd die coup wilden plegen

Duitse autoriteiten hebben woensdagochtend 25 mensen gearresteerd die een gewelddadige coup zouden willen plegen op de Duitse staat. Dat melden Duitse media. Drieduizend agenten zijn in het hele land ingezet om op 130 plekken doorzoekingen uit te voeren.

De verdachten hadden al een basaal plan klaarliggen, zegt een woordvoerder van justitie in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na de couppoging, waarbij ook moorden zouden worden gepleegd, wilde de groep eigen overheidsstructuren instellen.

Volgens Die Welt is het de grootste operatie tot nu toe tegen de Reichsbürger, die bestaat uit een verzameling van extreemrechtse bewegingen die de Duitse staat omver willen werpen. Autoriteiten spreken van een anti-terreuractie.

Voormalig parlementslid

Birgit Malsack-Winkemann, die namens de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland in het Duitse parlement heeft gezeten, hoort volgens Die Zeit bij de samenzweerders. Die Welt schrijft dat haar huis is doorzocht, maar het is niet duidelijk of ze ook is gearresteerd.

De operatie werpt een blik op „een terroristische dreiging uit de Reichsbürger-kringen”, zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser zei volgens persbureau Reuters. „We zullen met het hele gewicht van de rechtsstaat reageren op dit soort plannen.”

