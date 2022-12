Je hebt politici die wel iets terugzeggen als je een vraag stelt, maar een antwoord is het meestal niet. Wopke Hoekstra staat erom bekend. Je hebt ook politici die steeds hetzelfde antwoord geven: Mark Rutte. In interviews, laatst ook weer bij Den Haag FM, zegt hij elke keer dat hij na zijn premierschap leraar wil worden, en sinds vorig jaar is hij daar preciezer over: hij heeft al uitgezocht wat hij moet doen om zijn lesbevoegdheid te halen. Hij zegt ook waar het volgens hem in het leven om draait: of je je nuttig maakt. „Een leraar hoeft zichzelf die vraag nooit te stellen.”

Het is een goed verhaal: je maakt er niemand boos mee, het klinkt overtuigend omdat hij nu ook al lesgeeft, elke donderdag op een school in de Schilderswijk, en het past bij Rutte – die maakt zichzelf graag wat minder groot en belangrijk. Maar wat zegt het? Misschien: dat het eind van zijn premierschap dichtbij is. En niet: dat hij dan ook echt leraar wordt.

Stel dat hij voorzitter zou willen worden van de Europese Commissie. Als het kabinet niet valt, zijn de verkiezingen in maart 2025 en Rutte zegt dat hij altijd in de zomer ervoor bedenkt of hij nog een keer lijsttrekker wil worden. Dat is dan net de zomer waarin de Europese Commissie op zoek gaat naar nieuwe leden. Maar over zo’n ambitie zwijg je als Europees politicus, anders mislukt het zeker. Je kunt hooguit in het geheim voor jezelf lobbyen, zoals Ruud Lubbers en Jan Peter Balkenende hebben gedaan (zonder succes).

Bij Den Haag FM zei Rutte dat hij al weleens had bedacht hoe hij het met een baan in Brussel – „bij de NAVO of de Europese Commissie... even los van of ze mij ooit zouden willen, hè” – toch in Den Haag kon blijven wonen: maandagochtend vroeg vertrekken, vrijdagavond weer naar huis. En dat niet deze mededeling maar zijn aanstaand leraarschap het nieuws haalde, is vreemd: want waarom zou je nadenken over een weekendleven in Den Haag als je, zoals hij steeds zegt, niets moet hebben van een topfunctie in Brussel? Als student in Leiden was Rutte al zo gehecht aan Den Haag dat hij er niet weg wilde, ook niet voor een paar jaar en alleen doordeweeks.

In november, na de raketinslag in Polen, zette Rutte een foto van zichzelf op Twitter: aan een ovale tafel met leiders als Joe Biden, Justin Trudeau, Emmanuel Macron. De NAVO was „eensgezind” en „precies” aan het uitzoeken wat er was gebeurd. Misschien zegt dat ook niets. Maar zeker is: de NAVO zoekt al een tijd naar een opvolger van secretaris-generaal Jens Stoltenberg en mensen die het kunnen weten zeggen dat Rutte dat overmorgen is, als hij morgen laat weten dat hij het wil.

Misschien vraagt iemand hem dan: u wilde toch leraar worden? Wopke Hoekstra zou er wel raad mee weten.

