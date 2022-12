Actiekomedie Violent Night Regie: Tommy Wirkola. Met: John Leguizamo, Alex Hassell, Lea Brady. Lengte: 112 min. ●●●●●

Bij kerstfilms juich je opgelucht als er eens een verschijnt die gehakt maakt van het hele sentimentele getut. Zoals de heerlijke actiekomedie Violent Night.

De Kerstman heeft er geen zin in dit jaar. Hij drinkt zich moed in aan de bar, moppert over de inhalige rotkinderen van tegenwoordig, braakt zijn ellende uit over de rand van zijn vliegende slee. En dan komt hij per ongeluk ook nog in een gijzeling op een landgoed terecht. Gelukkig was hij in een vorig leven Viking, die handig met zijn voorhamer Skullcrusher kon zwaaien. Hij gaat achter de boeven aan.

De bloederige kerstfilm is een klein, gekoesterd subgenre. De film wordt door de makers zelf terecht beschreven als Die Hard meets Home Alone. Maar je kunt ook denken aan het grensoverschrijdend gedrag van kerstman Billy Bob Thornton in Bad Santa. En aan Fat Santa, waarin een stout jongetje een huurmoordenaar afstuurt op kerstman Mel Gibson.

David Harbour, bekend als sheriff Jim in Stranger Things, is de perfecte anti-Kerstman. Hij is een ranzige, tot op het bot vermoeide actieheld, maar hij blijft ondanks de slachtpartijen toch knuffelbaar. De actiescènes blinken uit in het expliciet tonen van zwaar letsel, en het creatieve gebruik van de kerstversiering, zoals de kerstster.

Dankbaar keert de film alle brave kerstclichés om. Dus de kerstman is een sadistische vechtjas, de familie bestaat uit harde egoïsten die elkaar rustig voor de bus duwen als dat zo uitkomt, knus en gezellig wordt het nooit in het landhuis. Oorlog op aarde en in de mensen een onbehagen. Heel verfrissend.

