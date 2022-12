Taliban staan middelbare schoolexamens toe voor Afghaanse meisjes

Meisjes in Afghanistan mogen deze week hun eindexamen op de middelbare school afleggen. Dat meldt persbureau AP dinsdag op basis van documenten van de Taliban-regering. Afghaanse meisjes zijn sinds de machtsovername van de Taliban in augustus vorig jaar niet meer welkom in klaslokalen.

Volgens de documenten die het persbureau in handen heeft, is het besluit van toepassing op 31 van de 34 provincies van Afghanistan, en zullen de examens woensdag plaatsvinden. De drie uitgesloten provincies — Kandahar, Helmand en Nimroz — hebben een ander rooster voor het schooljaar en de eindexamens van de middelbare school vinden daar meestal later plaats.

Hoeveel meisjes het examen kunnen afleggen is niet duidelijk. Meisjes die niet aanwezig kunnen zijn of niet slagen voor het examen van woensdag, krijgen half maart, na de wintervakantie, een herkansing.

De 18-jarige Najela uit Kabul laat aan het persbureau weten de beslissing belachelijk te vinden. „We hebben een heel jaar onder spanning en stress doorgebracht en hebben geen enkele pagina van onze leerboeken gelezen. Hoe kunnen we in vredesnaam examen doen na anderhalf jaar dat de Taliban de schooldeuren gesloten hebben gehouden.”

Augustus 2021

De Taliban veroverden Afghanistan vorig jaar in augustus nadat de Amerikaanse NAVO-troepen zich terugtrokken uit het land. Ze beloofden een gematigde heerschappij en rechten voor vrouwen en minderheden. Volgens een rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International zijn de rechten voor vrouwen en meisjes echter drastisch ingeperkt sinds de overname.

Vrouwen zijn uitgesloten van de meeste banen en verbannen uit parken, sportscholen en kermissen. De toegang tot universiteiten is hen niet ontzegt, maar volgens het rapport van Amnesty is de situatie daar inmiddels zo onveilig dat velen met hun studie zijn gestopt.

Lees ook: Amputaties en steniging keren terug in Afghanistan met de herinvoering van de sharia