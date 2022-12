Is het een goed idee je huis te verkopen in een drukke periode? Nee. Met drie kleine kinderen? Nee. Gisteren was de eerste kijkdag.

Ik was tot drie uur ’s nachts op zolder bezig, kruipend over vierkante meters die volgens de NEM-meting niet meetellen, maar waar ik toch al een jaar of vijf kantoor houd.

De zolder was de enige ruimte waar ik mijn gang mocht gaan. Het werd vaak als bewijslast opgevoerd, zo zou het hele huis eruitzien als ik vrij spel had. Ik weet niet of dat waar is. Ik weet wel dat ik mezelf vervloekte toen ik over de vloer kroop met mijn administratie.

Zij deed de andere verdiepingen.

De makelaar die ons begeleidt, had ons tot gekte gedreven met lijsten, contracten, restyling en het kopiëren van huissleutels. Lucie van Roosmalen (7), Leah van Roosmalen (5) en Frida van Roosmalen (1) dreven mee op de golven. Het was ook onbegrijpelijk. De ene dag zaten ze nog rondom een cadeauberg, een paar dagen later was een groot gedeelte van hun inboedel verdwenen in dozen in de schuur.

Want ‘rommel’, zo werd ons voorgehouden, daar houden kopers niet van.

Zelf kijk ik in een eventueel nieuw huis naar de muren, de gevel, de plafonds en de omgeving, maar in de Zaanstreek maken ze zich vooral druk over rondslingerend speelgoed en of er wel of niet een bloemetje op tafel staat. Ik had de vriendin ’s morgens achtergelaten, tegen lunchtijd belde ze drie keer achter elkaar. Nooit een goed teken.

De stofzuigerslang zat verstopt.

Het huilen stond ons nader dan het lachen, ik zag de scène voor me. De vriendin in die huiskamer met een huilende Frida van Roosmalen en een verstopte stofzuigerslang.

„Sla hem tegen een muur”, hoorde ik mezelf roepen. „Sla het eruit!”

Een halfuur later belde ze weer.

Ze had het oorlogsgebied verlaten, de makelaar zat op onze bank te wachten op kopers. Ze had ons een ruime voldoende gegeven.

De laatste keer dat ik me zo voelde, moet in havo 4 geweest zijn, een ruime voldoende…

„Zei ze nog iets over de zolder?”

„Ja, netjes”, anwoordde de vriendin.

Op het moment van schrijven zit zij met de kinderen bij haar moeder te wachten tot ‘de mensen’ weg zijn en ik typ dit stukje in een café met uitzicht op de Zaan.

Later lachen we hierom.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.