Stellen van hetzelfde geslacht moeten kunnen trouwen op Aruba en Curaçao, oordeelt hof

Partners van hetzelfde geslacht moeten kunnen trouwen op Aruba en Curaçao. Dat heeft het gemeenschappelijk Hof van Justitie van onder meer die landen van het Nederlands Koninkrijk dinsdag besloten. Het hof concludeerde dat „het uitsluiten van een huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod”.

Momenteel is het huwelijk volgens de wetten op de eilanden alleen mogelijk tussen man en vrouw. Hiertegen spanden twee partijen een zaak aan: een lesbisch stel dat wilde trouwen op Curaçao en de actiegroep Human Rights Foundation (HRF). Vorig jaar september besloot een rechter in Willemstad al dat Curaçao het homohuwelijk mogelijk moet maken.

De rechter in Willemstad bepaalde destijds dat de wetgever maatregelen moest treffen om het homohuwelijk mogelijk te maken. Het wetboek van Curaçao schrijft nu nog voor dat alleen mannen en vrouwen kunnen trouwen. Dat is volgens de rechter in strijd met het gelijkheidseginsel en discriminatieverbod.

Ook het hof oordeelt nu dat homostellen moeten kunnen trouwen. De uitspraak betekent niet dat koppels van hetzelfde geslacht direct in het huwelijk kunnen treden. Eerst volgt eventueel een hoger beroep en uitspraak in cassatie.