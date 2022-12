Senaat stemt in: ook de huisarts mag abortuspillen voorschrijven

Huisartsen mogen abortuspillen gaan verstrekken aan patiënten. Op dinsdag stemde de Eerste Kamer met een ruime meerderheid van 61 leden in met de verruiming van de Abortuswet. Voorheen konden alleen ziekenhuizen en abortusklinieken abortuspillen verstrekken. De behandeling bestaat uit een vijftal pillen. De wet gaat halverwege 2023 of begin 2024 in.

Het voorstel, ingediend door GroenLinks, D66, PvdA en VVD, werd breed gesteund. Vooral opvallend was de steun van de voltallige senaatsfractie van het CDA. Traditioneel gezien stemt die partij behoudend wat betreft medisch-ethische kwesties. De positie van de partij lijkt te verschuiven: afgelopen zomer pleitte het wetenschappelijk bureau van het CDA al voor het kweken van embryo’s voor onderzoek, en een deel van de Eerste Kamerfractie stemde in juni voor het afschaffen van de vijf dagen bedenktijd bij abortus.

Vanuit abortusklinieken klonk kritiek op het voorstel, omdat de artsen vrezen dat te veel van hun patiënten naar de huisarts zouden gaan. Bovendien betwijfelen zij of huisartsen genoeg expertise hebben in de abortuszorg om de pillen te kunnen voorschrijven. Huisartsen krijgen echter bijscholing voordat ze de pil kunnen voorschrijven.

Het is voor de tweede keer in een jaar dat het kabinet de Abortuswet ingrijpend aanpast. In juni stemden de Tweede en Eerste Kamer in met het afschaffen van de verplichte vijf dagen bedenktijd bij abortus. Vanaf 2023 is die bedenktermijn niet meer verplicht. Vóór dit jaar is de Nederlandse abortuswetgeving veertig jaar praktisch onveranderd gebleven.

