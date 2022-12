Rabobank riskeert boete vanwege geheime afspraken over obligaties

Rabobank en Deutsche Bank hebben volgens de Europese Commissie in het verleden geheime afspraken gemaakt over de handel in staatsobligaties. Daarom heeft de commissie een bezwaarschrift naar de banken gestuurd, melden internationale persbureaus dinsdag. Nader onderzoek moet uitwijzen of de afspraken, die in strijd zijn met Europese concurrentieregels, echt zijn gemaakt. Op het overtreden van deze regels staan hoge boetes.

Volgens de Europese mededingingsautoriteit hebben de Nederlandse en Duitse bank tussen 2005 en 2016 hun prijzen en handelsstrategieën op elkaar afgestemd, en hebben zij gevoelige informatie over staatsobligaties – leningen die worden uitgegeven door overheden - met elkaar gedeeld. Deze informatie zou door handelaren van beide banken zijn gedeeld via e-mails en in chatrooms. De banken probeerden er eerst via een schikking uit te komen, maar dat duurde voor de commissie te lang. Daarom wordt de strafprocedure nu doorgezet.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de Europese Commissie ingrijpt: de afgelopen jaren hebben meerdere banken miljoenenboetes gekregen voor het maken van kartelafspraken. De commissie kan voor het schenden van concurrentieregels boetes opleggen tot 10 procent van de gehele omzet van een bedrijf. In het geval van de Rabobank, met een omzet van ruim 12 miljard euro in 2021, kan het zelfs om een miljard gaan. Maar voor de commissie een definitieve beslissing neemt, mogen de banken zich nog schriftelijk en in een besloten hoorzitting verdedigen.

In 2013 kreeg Rabobank na een schikking een boete van 774 miljoen euro voor het manipuleren van internationale rentetarieven, in de zogeheten Libor-zaak. Deutsche Bank was ook betrokken bij Libor. In totaal heeft de grootste bank van Duitsland voor miljarden aan boetes ontvangen, naast de Libor-zaak ook voor belastingontduiking, witwassen en het verkopen van rommelhypotheken.

