TV Dozjd geldt als een van de laatste onafhankelijke Russische tv-zenders, maar moest eerder dit jaar uitwijken van de nog strenger ingeperkte persvrijheid in Rusland. Behalve in Letland heeft het medium ook een kantoor in Amsterdam, in het gebouw van DPG Media. Ook Derk Sauer moest met The Moscow Times uitwijken naar Nederland .

De presentator in kwestie werd ontslagen en TV Dozjd kreeg een boete van 10.000 euro opgelegd. Ook liet de hoofdredacteur weten dat het een misverstand betrof, maar dat was voor Letland niet genoeg. Al eerder werd kritiek geuit dat de berichtgeving van de zender te ‘pro-Russisch’ zou zijn. Zo werd een kaart getoond waarop de Krim werd weergegeven als Russisch grondgebied. De mediatoezichthouder zegt de licentie in te trekken om „de nationale veiligheid en openbare orde” te beschermen.

Het dodental in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne vaststellen is ingewikkeld . Vaak zijn dodencijfers dan ook gebaseerd op inschattingen. Het team van de VN maakt echter geen schatting van het aantal doden, maar telt individuele burgerslachtoffers. Ze analyseren (satelliet)beeldmateriaal en spreken met getuigen en contacten in ziekenhuizen. Als het team een ‘redelijk’ vermoeden heeft dat er een burgerdode is gevallen, wordt die meegeteld.

Opnieuw droneaanvallen op Russisch grondgebied

Bij een droneaanval op een vliegveld in de Russische regio Koersk, dat aan de grens ligt met Oekraïne, is dinsdagochtend een olieopslagtank in brand gevlogen. Daarbij zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de gouverneur van de Koersk-regio, Roman Starovojt, volgens persbureau Reuters. Het is nog onduidelijk wie er achter de droneaanval zit, maar de inslag in de Russische grensregio komt een dag na explosies bij luchtmachtbases in twee plaatsen ver in Rusland.

Maandag werden voor het eerst sinds het begin van de invasie verre Russische doelen geraakt, in de regio’s Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, en Saratov, zo’n 600 kilometer van de Oekraïense grens. Daarbij werden twee vliegtuigen beschadigd die onder meer gebruikt worden voor het afschieten van langeafstandsraketten op Oekraïne. In totaal kwamen drie militairen om het leven en raakten vier gewond.

Het Russische ministerie van Defensie heeft Kiev beschuldigd van de aanvallen van maandag, alleen is het de vraag met welk geschut Oekraïne doelen zo ver van de frontlinie kan bereiken. The New York Times bericht op basis van anonieme regeringsbronnen dat Oekraïne wel achter de aanval zit, maar Kiev heeft de verantwoordelijkheid voor geen van de aanslagen rechtstreeks opgeëist.