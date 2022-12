NZa waarschuwt voor gevolgen sluiting centra voor kinderhartchirurgie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) spreekt zich sterk uit tegen het kabinetsplan om vijf centra voor gespecialiseerde kinderhartzorg terug te brengen naar twee. Volgens een dinsdag gepubliceerde impactanalyse van de NZa heeft de concentratie van de kinderhartzorg „grote onomkeerbare gevolgen” voor ziekenhuizen en patiënten en kan het „een risico zijn voor de regionale beschikbaarheid van de acute zorg”.

Hugo de Jonge (CDA) besloot eind vorig jaar als toenmalig zorgminister dat de centra voor kinderoperaties te specialistisch is voor zoveel locaties. Daarom wilde hij deze weghalen uit UMC Groningen, AMC in Amsterdam en Leiden UMC, en de operaties alleen nog maar toestaan in het UMC Utrecht en Erasmus MC in Rotterdam. Vooral in de noordelijke provincies kwam kritiek op het plan: Groningers vrezen dat ouders met kinderen met ernstige complicaties helemaal naar de Randstad moeten rijden.

„Patiënten met een aangeboren hartafwijking moeten altijd kunnen rekenen op goede en toegankelijke zorg”, zegt de NZa, die huidig minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) oproept deze plannen niet uit te voeren. De zorgtoezichthouder waarschuwt dat het weghalen van de gespecialiseerde hartzorg ook gevolgen heeft voor andere zorg voor kinderen. In Leiden zal de hele intensive careafdeling voor kinderen verdwijnen, omdat er zonder de hartzorg te weinig patiënten zijn om de afdeling open te houden.

