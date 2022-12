Niets past beter bij Kerst dan een goede huilfilm streamen

Romantiek onder de boom

Tussen de stortvloed aan kerst-romkoms zit bij Netflix ook dit jaar weer een film met een grote naam. Na het succes van de drie delen van The Princess Switch met Vanessa Hudgens komt de streamingdienst met de terugkeer van grande dame Lindsay Lohan. Falling for Christmas (Netflix) is een samensmelting van kerstfilmcliché’s – miljonairsdochter met geheugenverlies, een single weduwnaar – bedoeld om op de lachspieren te werken. Lohans rol roept vage herinneringen op aan haar kwaliteit en bevlogenheid in Mean Girls en Freaky Friday. Deze film is zeker niet zo goed, maar het is een prima opener van de Lohan-issance.

HBO Max doet een gooi naar kerstglorie met A Hollywood Christmas, een meta-romkom over de kerstfilm-afdeling van een studio die op het punt staat gesloten te worden. Je kunt de parallellen niet missen tussen de film die gedraaid wordt, en de film die je kijkt. Die worden namelijk om de paar minuten benoemd door de personages. Daardoor verliest de originele premisse alle mogelijkheden om een echt geslaagde komedie te worden. Maar toch, op de romkom-afdeling zijn slechtere dingen in de aanbieding.

Opvallend charmante titels komen dit jaar van Amazon Prime Video. Zoals Something from Tiffany’s (Amazon), een film uit het productiehuis van Reese Witherspoon. Even opvallend is het aantal kerstfilms met een dode moeder of dode echtgenoot om het verhaal op weg te helpen. In deze lijst staan er al meer dan zes. Something from Tiffany’s heeft allebei en gaat over een single vader en de eigenaresse van een cafeetje. Chaos volgt als de vriend van de eigenaresse door een taxi wordt aangereden en de weduwnaar te hulp schiet. Tijdens de reddingsactie raken de tasjes van hun Tiffany’s- aankoopverwisseld.

Your Christmas Or Mine (Amazon) gebruikt eveneens het clichématige verwissel-plot, maar deze keer met mensen. Miscommunicatie en een handig getimede sneeuwstorm zorgen ervoor dat twee toneelstudenten Kerst vieren bij elkaars ouders, maar los van elkaar. De film met Asa Butterfield (Sex Education) is doorspekt met Britse humor, charme en sentiment (ja, overleden moeder).

Warme tranen

Eigenlijk vormen Kerstmis en romkoms een merkwaardige hybride. Waarom zou je een levensgezel moeten vinden voor het lichtjesfeest? Kerst draait toch om samen zijn met familie, vrienden? En je hart te openen voor de vreemdeling? De zakdoekfilm, de weepie, past daar beter bij. Wie moet er niet huilen om een aantrekkelijke maar alleengaande bestsellerschrijver die het huis van zijn overleden moeder moet leeghalen en dan een geadopteerde vrouw ontmoet die haar onbekende moeder zoekt (The Noel Diary op Netflix).

De mooiste weepie dit jaar is Julestorm (Netflix). In deze Noorse mozaïek-serie van Per-Olav Sørensen (van eerdere kerstserie Hjem til Jul) zit een groep passagiers vast op de luchthaven van Oslo tijdens een sneeuwstorm, waardoor ze hun Kerstbestemming niet op tijd halen. Dat leidt tot confrontaties tussen chagrijnige mensen en aardige mensen, waarbij de chagrijnige uiteindelijk sorry zeggen. Zo volgen we een verwende popster, een verlaten hondje, een uitgerangeerde pianist, een jongetje met een oogziekte. Maar de tranen beginnen pas echt te stromen bij het verhaal van de zieke barman en de verloren dochter.

Julestorm introduceert trouwens een zwarte Kerstman. Waarom moet de Kerstman eigenlijk altijd een witte heteroman zijn?

De bazen van een Amerikaanse kerstmannencursus stellen zich ook die vraag in de hartverwarmende documentaire Santa Camp (HBO Max). Ze gaan actief op zoek naar minder traditionele cursisten, zoals een trans Santa, een zwarte Santa, en een geestelijk beperkte Santa, die niet praat, maar wel heel goed „Hoe! Hoe! Hoe!” kan roepen. De nieuwe cursisten worden wat onwennig en onhandig ontvangen in het Kerstmannenkamp, maar ze worden uiteindelijk wel omarmd. De moeilijkheden beginnen echter buiten het kamp, waar conservatieve Amerikanen niet zitten te wachten op een inclusieve Kerstmis. Het engste is een trans-Kerstman die wordt belaagd door fascistische christenen. Als dat maar goed komt.

Natuurlijk komt het goed.

Fa la la la la

Ook de warme klanken van kerstliedjes vliegen je om de oren. De twee traditionele musicals in het aanbod, Scrooge: A Christmas Carol (Netflix) en Spirited (Apple) zijn voor de echte liefhebber. Ze zijn namelijk vrij lang. Waar Spirited een originele draai aan het klassieke Scrooge-verhaal geeft – een nare zakenman (Ryan Reynolds) wordt geholpen door de geest van Kerstmis (Will Ferrel) om weer op het rechte pad te komen – volgt Scrooge nagenoeg het origineel. Al zijn er een paar nieuwe elementen (hond) om de kindvriendelijkheid omhoog te gooien. Het wordt niet per se eng, of echt kwaadaardig en de morele les zijn ze zeker niet vergeten.

Spirited is een twee uur durende aanslag op de zintuigen met een gigantisch budget en nog meer ambitie. Om de paar minuten begint er een gigantisch zang- en dansnummer. Voor fans van Will Ferrells Eurovision Song Contest: The Story of Fire Sage en Ryan Reynolds humor is dit een parel. Voor de rest is dit een prima muzikale zit, als je meegaat in de trage tred.

De twee muzikale romkoms Holiday Harmony (HBO) en Christmas With You (Netflix) houden vast aan de standaard kerstfilmformule. Een talentvolle zangeres helpt dorpskinderen Kerstmis te vieren, en wordt ook nog eens verliefd. Het verschil is dat de zangeres in Holiday Harmony een ster in wording is, en de zangeres in Christmas With You al beroemd. Christmas With You is de betere film, met als gouden randje dat de Mexicaanse en Puerto Ricaanse cultuur door het verhaal zijn verweven. De film weet de juiste noten te raken en zorgt voor de retour van 90s-ster Freddie Prinze Jr. als piano-papa.

Red Kerst!

Kinderkerstfilms hebben altijd hetzelfde uitgangspunt: Kerstmis wordt bedreigd, en de helden moeten het feest redden. Inderdaad, net als in het Sinterklaasjournaal, maar dan met schone wangen. In de whodunnit A Christmas Mystery (HBO Max) zijn bijvoorbeeld de magische kerstklokken van Pleasant Bay gestolen. In Kerst op de maretakboerderij (Netflix) wil papa de geërfde boerderij verpatsen, net nu de kinderen het daar zo leuk hebben.

Vaak komt de kerstgeest in de knel omdat kinderen onverschillig en hebzuchtig zijn geworden. Zoals in de serie The Santa Clauses (Disney): door massale geloofsafval verliest de Kerstman zijn magische krachten. De serie breit voort op de drie eerdere films waarin een eenvoudige burger per ongeluk de Kerstman doodt en daarom zelf tot het ambt wordt geroepen. Nu wil die man zelf met pensioen. Op zoek naar een opvolger stuit hij op een CEO van een Amazonachtig bedrijf dat ook pakjes de wereld rondbrengt. De kandidaat wordt gespeeld door Kal Penn (Kalpen Modi), zodat de nieuwe Kerstman van Indiaas-Amerikaanse afkomst is.

Op de planetoïde Knowhere hebben ze nog nooit Kerstmis gevierd, dus is het maar de vraag of het feest daar gered moet worden. Held Peter Quill kent Kerst nog van zijn jeugd op Aarde, en zijn buitenaardse vrienden willen hem graag een Kerst net als vroeger schenken. In de vrolijke, energieke Marvelfilm Guardians of the Galaxy: The Holiday Special (Disney) gaan twee van hen naar Aarde om kerstinkopen te doen. Ook de filmacteur Kevin Bacon staat op hun verlanglijst. Maar de filmacteur verzet zich tegen zijn ontvoering.

