Moederbedrijf Facebook bekritiseerd om voorkeursbehandeling van populaire gebruikers

De ‘Raad van Beroep’ van Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, heeft in een dinsdag gepubliceerd rapport kritiek geuit op het bedrijf, omdat het invloedrijke en populaire gebruikers een voorkeursbehandeling zou geven. Volgens het rapport maken de toezichthouders zich zorgen „over de manier waarop Meta bij contentmoderatie prioriteit heeft gegeven aan zakelijke belangen”.

Volgens de Raad van Beroep, die is opgericht om te beslissen over vraagstukken met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting, mensenrechten en welke inhoud wel en niet op de platformen thuishoort, kunnen filmsterren, sporters, politici en andere gebruikers met een grote hoeveelheid volgers veel meer zeggen en delen op de platformen dan andere gebruikers.

Als reguliere gebruikers content plaatsen die in strijd is met de voorwaarden van Meta, wordt het automatisch verwijderd. Maar zogeheten high-profile-gebruikers krijgen een aanvullende beoordeling van een moderator. Die heeft soms zeven maanden nodig voordat hij een casus heeft beoordeeld. Meta biedt daardoor „extra bescherming voor bepaalde gebruikers”, staat in het rapport.

Onderzoek

Vorig jaar stelde de raad een onderzoek in, na berichtgeving van The Wall Street Journal over de omstreden methode. Nu concluderen de toezichthouders dat het systeem niet alleen oneerlijk is, maar ook in strijd met het mensenrechtenbeleid en de waarden van het bedrijf. Totdat de moderator een beslissing heeft genomen blijft mogelijke schadelijke content immers wel online staan. Ook wordt Meta een gebrek aan transparantie over deze methode verweten.

De vicepresident van Meta, Nick Clegg, schrijft in een reactie dat het systeem met de aanvullende beoordeling is opgezet om een extra controle uit te voeren in gevallen waarbij de potentiële impact van een fout groter is, „bijvoorbeeld als journalisten verslag doen vanuit conflictgebieden”. Volgens Clegg zal Meta binnen negentig dagen met een reactie komen op de conclusies uit het rapport.

