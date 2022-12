Waar blijven de statements tegen onrecht nu het WK vordert? Met het vertrek van de Duitsers lijkt ook de spaarzame moed uit het voetbal gesijpeld. Hun hand-voor-de-mondgebaar had 44 jaar geleden in Argentinië niet misstaan. Zo lang geleden voelt het. Het is weer football first.

Hoe hard mensenrechten beschermd moeten worden, bleek tijdens de achtste finale tussen Frankrijk en Polen. Nadat sterspeler Kylian Mbappé zijn ploeggenoot Olivier Giroud een doelpunt had gegund, zodat die zich topscorer van Frankrijk mag noemen, wierp de eerste zich in de armen van de tweede. Het leidde tot een uiting van genegenheid tussen twee mannen die sterk verschillen, soms botsen, maar groot respect hebben voor elkaar.

Naast waardering op sociale media – ‘keek mijn man maar naar mij zoals Mbappé naar Giroud’ – riep hun omhelzing ook veel haatberichten op. De twee zouden elkaar na het duel wel op de wc treffen. Op een gemanipuleerd filmpje ging het er ruig aan toe. „Voetbal staat voor veel mensen voor viriliteit en macht” zei Yoann Lemaire, een van de eerste openlijk homoseksuele (amateur)voetballers, in HuffPost. „Voor homoseksualiteit is daarin geen plaats.”

Giroud, getrouwd met Jennifer en vader van vier kinderen, zal zijn schouders ophalen over alle reacties. Deze week tien jaar geleden verscheen hij in zwembroek en met ontbloot bovenlijf op de cover van een Frans homoblad. Ook een actie waar veel mensen zich geen raad mee wisten.