Meerderheid Tweede Kamer steunt voorstel gratis menstruatieproducten

Vanaf 2023 moeten vrouwen en meisjes die in armoede leven gratis menstruatieproducten kunnen krijgen. Dinsdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie die werd ingediend door D66, Volt en PvdA. Het verstrekken van gratis producten moet menstruatiearmoede in Nederland aanpakken.

D66-Kamerlid Hülya Kat schrijft in een persbericht dat meisjes en vrouwen met lage inkomens menstruatieproducten vanaf het nieuwe jaar kunnen ophalen bij uitgiftepunten van hulporganisaties „zoals de Voedselbank, het Armoedefonds of het Rode Kruis”. Zulke uitgiftepunten zijn er al in Nederland, maar zullen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden opgeschaald.

Bijna een op de tien meisjes en vrouwen geeft aan wel eens te weinig geld te hebben voor maandverband of tampons. Dat blijkt uit onderzoek van ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie Plan International. Als reactie op dit onderzoek liet het kabinet in 2019 weten dat het al „diverse maatregelen” had genomen om armoede structureel aan te pakken. Volgens toenmalig minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) was die aanpak „genoeg om menstruatiearmoede en de gevolgen daarvan tegen te gaan”.

Deze zomer werden menstruatieproducten in Schotland al gratis op openbare plekken: alle publieke instellingen moeten de producten gratis aanbieden. Schotland is het eerste land dat deze producten gratis aanbiedt.

