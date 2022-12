Marokko wint penaltyreeks van Spanje en plaatst zich voor het eerst voor kwartfinale WK

Marokko heeft zich ten koste van Spanje voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Een zenuwslopende wedstrijd, waarin beide teams zowel in de reguliere tijd als in de verlenging niet wisten te scoren, werd beslist met een penaltyreeks. Daarin waren de Marokkanen superieur aan de Spanjaarden: 3-0.

De eerste helft was Spanje vaster aan de bal, maar wist het niet door de sterke verdediging van Marokko heen te komen. De gevaarlijkste kansen waren voor het Noord-Afrikaanse land. Geen van beide ploegen kwam echter dicht bij een doelpunt.

Ook in de tweede helft bleef het zoeken voor de Spanjaarden. Vanaf de 70ste minuut ontbrak het de knokkende Marokkanen aan de energie om nog veel voor het Spaanse doel te komen, maar de defensieve muur — bewaakt door voormalig speler van FC Utrecht en Feyenoord Sofyan Amrabat — bleef fier overeind.

Vlak voor het eind van de eerste helft van de verlenging kreeg Marokko nog een enorme kans, toen Walid Cheddira alleen op Unai Simón afstevende, maar de bal tegen de Spaanse keeper aanschoot.

De laatste minuten van de verlenging verliepen chaotisch. Het was duidelijk dat de Spanjaarden een strafschoppenserie voor wilden zijn en Marokko kwam niet meer tot gevaarlijke aanvallen. In de absolute slotfase schoot Spanjaard Pablo Sarabia nog vanuit een moeilijke positie op de paal.

Het werden dus penalty’s. Die namen de Marokkanen stukken beter dan de Spanjaarden. Spanje miste alle drie de penalty’s en maakte daarmee het strafschoppentrauma van het land compleet. In 2018 werden de Spanjaarden in de achtste finale ook uitgeschakeld na stafschoppen, toen door Rusland.

Jongste speler sinds 1958

Bij de Spanjaarden stond Pablo Martín Páez Gavira, beter bekend als Gavi, opgesteld. Hij is met 18 jaar en 123 dagen de jongste speler in ruim zestig jaar die aan een wedstrijd in de knock-outfase van een WK deelneemt. In 1958 wist Brazilië het voorbij de groepsfase te schoppen. Toen deed de Braziliaanse voetballegende Pelé mee. Hij was slechts 17 jaar en 249 dagen.

Correctie (6 december 2022): In een vorige versie van dit artikel stond abusievelijk dat Marokko zich voor het eerst sinds 1986 voor de kwartfinale van het WK voetbal heeft geplaatst. In dat jaar werd het land echter in de achtste finales uitgeschakeld door West-Duitsland. Hierboven is dat aangepast.

