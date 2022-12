Kamer wil dat Schiphol stopt met het uitkopen van boeren voor stikstofruimte

De Tweede Kamer wil dat het kabinet voorkomt dat Schiphol boeren uitkoopt om extra stikstofruimte te vergaren. Dinsdag nam de Kamer daartoe een voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren aan. Een dag eerder werd bekend dat de Schiphol Group al meerdere - Schiphol wil niet zeggen hoeveel precies - veehouders heeft uitgekocht.

Schiphol benadert boeren met een bod, zodat de luchthaven hun stikstofvergunning kan overnemen en daarmee zijn eigen stikstofruimte verruimt. Dat is niet alleen nodig voor de Amsterdamse luchthaven, maar ook voor Lelystad Airport. Beide voldoen momenteel namelijk niet aan de stikstofregels, omdat ze niet in het bezit zijn van een geldige natuurvergunning. Daarvoor moet eerst hun uitstoot omlaag.

Het uitkopen van boeren mag volgens de regels, maar is wel omstreden. Het kabinet maakte namelijk eerder bekend zelf het eerste recht op de koop van stikstofruimte te willen hebben. Toch is Schiphol niet verzocht te stoppen met het benaderen van boeren, zeiden ministeries eerder deze week.

Dinsdagavond debatteert de Kamer verder over de stikstofaanpak van het kabinet. Later deze week komen de vragen van de Kamer aan bod en zal stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) uitleg moeten geven over de actie van Schiphol, waarin de staat grootaandeelhouder is.

Lees ook dit artikel: Kabinet komt met uitkoopbod voor veel meer piekbelasters