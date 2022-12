Indonesië neemt conservatief wettenpakket aan en verbiedt seks buiten huwelijk

Het Indonesische parlement stemde dinsdag unaniem in met een nieuw strafrechtelijk wetboek. Onder meer seks buiten het huwelijk, geloofsafval en het beledigen van de president worden illegaal, en kunnen leiden tot celstraffen oplopend tot vijf jaar. Indonesië wordt onder president Joko Widodo, die in 2014 verkozen werd, steeds conservatiever en religieuzer.

In 2019 lag het wetsvoorstel al klaar, maar na grootschalige protesten besloot Widodo de stemming uit te stellen. Volgens onderminister van Justitie en Mensenrechten Edward Hiariej duurt het tussen de een en de drie jaar voordat het nieuwe pakket in werking treedt. De nieuwe regels gaan ook gelden voor toeristen en expats.

‘Nederlands nalatenschap’

Mensenrechtengroepen zijn bang dat vrouwen disproportioneel geraakt worden door de nieuwe wetgeving. „Het gevaar van onderdrukkende wetten is niet dat ze breed worden toegepast, maar dat ze de mogelijkheid bieden tot selectieve handhaving”, zegt Human Rights Watch-onderzoeker Andreas Harsono tegens persbureau AP.

Tot nu toe heeft het Nederlandse koloniale wetboek altijd gegolden in Indonesië, maar de afgelopen jaren kwam daar steeds meer verzet tegen. Parlementariër Bambang Wuryanto, het hoofd van de parlementaire commissie die over het wettenpakket ging, benadrukt tegenover AP dat „het voormalige wetboek voortkomt uit het Nederlandse nalatenschap”, en nu „niet langer relevant” is.