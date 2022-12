‘Illegale arbeid bij bouw olympisch dorp in Parijs’

Bij de bouw van de locaties voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs worden illegale werknemers ingezet. Dat schrijft dagblad Le Monde na eigen onderzoek.

Op de olympische bouwplaats trof de krant illegale werknemers aan uit onder andere Mali, die anoniem hun verhaal doen. Verschillende van hen werken zonder geldige werkvergunning. Ook loonstroken en vakantiedagen zouden ontbreken. Omdat ze geen geldige papieren bezitten worden verblijfsvergunningen gebruikt van landgenoten die wel legaal in Frankrijk wonen.

Onder het zogeheten systeem ‘werken onder alias’ zou een opgestuurde kopie via Whatsapp voldoende zijn voor een toegangspas voor de bouwplaats. Van controle op de bouwplaats zou nauwelijks sprake zijn.

Het onderzoek komt in een periode dat het thema arbeidsuitbuiting in de aanloop naar sportevenementen hoog op de internationale agenda staat. De stadions en infrastructuur voor het WK voetbal in Qatar, dat momenteel aan de gang is, kwamen tot stand door uitbuiting van arbeidsmigranten.

Op de Franse bouwplaats zijn duizenden arbeiders en directieleden werkzaam. Het merendeel komt volgens bronnen van de Franse krant uit West-Afrika, maar ook Turken, Portugezen en Arabische landen zijn goed vertegenwoordigd. Franse werknemers zouden er amper zijn. Een vertegenwoordiger van de arbeidsvakbond die de arbeiders bijstaat, beschrijft een „nevel van bedrijven en onderaannemers”.

Volgens de krant zouden overuren niet altijd worden uitbetaald. „We hebben geen keuze”, zegt een arbeider tegen Le Monde. „We zijn hier om te overleven”. Over contracten wordt onderling nauwelijks gesproken. Over hoeveel mensen zonder papieren het precies zou gaan, meldt de krant niet.

‘Voorbeeldig evenement’

De illegale arbeid in Frankrijk is opvallend. Solideo, de organisatie verantwoordelijk voor olympische en paralympische locaties en infrastructuur sprak aan het begin van de bouw de wens uit „een voorbeeldig evenement op economisch en sociaal gebied” te zijn. In een reactie aan Le Monde verzekert de organisatie dinsdag haar interne procedures en regelgeving de voorbije maanden te hebben aangescherpt. Maar, zo voegt de directeur eraan toe, „er zullen altijd gevallen door de mazen van het net glippen”.

Het onderzoek van Le Monde komt maanden nadat bij een arbeidsinspectie op het olympische terrein ook al een illegale werksituatie aan het licht was gekomen waarbij meerdere Malinezen betrokken waren. Tijdens eerdere controles werden illegale werknemers gevraagd zich te verstoppen. Eerdere onregelmatigheden rond illegale arbeid deed Solideo af als een „contracthouder die wat laks was”. Het betreffende contract zou vervolgens zijn opgezegd. In juni werd al een vooronderzoek naar illegale arbeid ingesteld door het Franse parket.

Het onderzoek van Le Monde komt naar buiten op het moment dat het Franse parlement dinsdag een debat houdt over immigratie. Er wordt een wetsvoorstel besproken dat de regulering zou kunnen vergemakkelijken van arbeidskrachten zonder papieren in sectoren die onder spanning staan.

Het olympisch dorp, dat ten noorden van Parijs moet verrijzen, wordt het decor van de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van 2024. Binnen zo’n zeshonderd dagen moet het de thuisbasis worden voor zo’n 14.000 olympische deelnemers en hun staf.

Correctie (6 december 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat mensen voor een dagloon van 80 euro soms werkdagen van tussen 17 en 21 uur draaiden. Dat klopt niet. Dat is hierboven aangepast.