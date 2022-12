Huisvrouw belandt in abortusnetwerk

Wie de interessante HBO-documentaire The Janes heeft gezien over het clandestiene vrouwennetwerk „Jane” dat veilige, illegale zwangerschapsbeëindiging aanbood in Chicago begin jaren zeventig heeft hoge verwachtingen van Call Jane. De film speelt enkele jaren voordat de zaak Roe vs. Wade in 1973 ervoor zorgde dat in heel de VS het recht op abortus gewaarborgd was. Iets waar deze zomer een streep door werd gezet, wat zowel de docu als de speelfilm actueel maakt.

In Call Jane, ook deels gebaseerd op waargebeurde feiten, zien we hoe de gedweeë huisvrouw Joy (Elizabeth Banks) een van de centrale figuren wordt binnen Jane. Joy ontdekt vroeg tijdens een zwangerschap dat ze hartproblemen heeft en een enorme kans om te overlijden, tenzij ze een therapeutische abortus ondergaat. Een zaaltje vol mannelijke ziekenhuisprominenten stemt daar tegen. Het is een veelzeggende scène – mannen die bepalen over een vrouwenleven – maar voelt ook wat expliciet, net als meer in Call Jane. Na haar eigen illegale abortus, begint Joy bij Jane steeds belangrijkere taken uit te voeren onder invloed van de veranderende tijdsgeest en de gedreven leidster Virginia (Sigourney Weaver).

Dat we de organisatie grotendeels zien door de ogen van Joy, een vrouw die nooit op de barricaden stond en haar vooroordelen moet overwinnen, had een nieuw perspectief kunnen opleveren. Dat geeft de film jammer genoeg niet echt doordat Joy’s innerlijke strubbelingen, maar ook bijvoorbeeld de risico’s die de vrouwen van Jane bewust en onbewust namen, zelden invoelbaar worden. Veel wordt uitgelegd in plaats van dramatisch in het verhaal verwerkt. Zonder dat nieuwe perspectief voelt Joy, bij wie zelfs sommige pro-life activisten mogelijk een abortus aanvaarden, bovendien vreemd als hoofdpersoon. Zeker in een film over een beweging die juist geen moreel oordeel velde over de vrouwen die ze hielpen.

Drama Call Jane Regie: Phyllis Nagy. Met: Elizabeth Banks, Sigourney Weaver. Lengte: 121 min. ●●●●●

