Den Haag, Amsterdam en Rotterdam bereiden zich voor op onrust rondom WK-wedstrijd Marokko-Spanje

De gemeenten Den Haag en Amsterdam nemen maatregelen in voorbereiding op de WK-wedstrijd tussen Marokko en Spanje om 16.00 uur op dinsdag. Bij eerdere wedstrijden van Marokko veroorzaakten relschoppers overlast in deze steden, en moest de politie hard ingrijpen. De politie treedt in beide steden op zij aan zij met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtouders.

In Den Haag zal de politie „nog zichtbaarder” zijn op straat dan bij eerdere wedstrijden, aldus een woordvoerder. Bovendien heeft de politie een tiental waarschuwingsbrieven uitgedeeld aan relschoppers die eerder geen strafbaar feit pleegden maar wel in het vizier van de ordehandhaving kwamen. Misdragen zij zich, dan kunnen ze een gebiedsverbod krijgen. Er zijn nog andere maatregelen getroffen, maar de gemeente wil niet „het achterste van de tong laten zien”, zo meldt een woordvoerder desgevraagd: „Als we zeggen dat we een straat om 3 uur afsluiten komen de relschoppers er natuurlijk om half 3 naartoe”.

In Amsterdam worden het Mercatorplein, Plein 40-45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waar de politie zowel „zichtbaar als onzichtbaar aanwezig” zal zijn. Iedereen die de gebieden betreedt kan gefouilleerd worden. Bovendien meldt de gemeente dat er een Duits waterkanon aanwezig zal zijn op het Mercatorplein. De Nederlandse waterkannonen zijn namelijk door technische problemen buiten werking. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan NRC.

In Rotterdam is de politieaanwezigheid opgeschaald en is de gemeente voorbereid met „zichtbare en onzichtbare maatregelen”, aldus een gemeentewoordvoerder. Er wordt „continu” gemonitord. Op 1 december, toen Marokko tegen Canada speelde en won, bleef de sfeer enige tijd goed. Toch hield de politie uiteindelijk vijf mensen aan.

Lees ook Boze Marokkaanse Nederlanders na voetbalrellen: ‘Jullie verpesten onze toekomst’

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Den Haag en Amsterdam bereiden zich voor op onrust rondom WK-wedstrijd Marokko-Spanje