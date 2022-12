Festival Woo Hah! wordt tweedaags ‘Rolling Loud Rotterdam’ – headliners zijn Kendrick Lamar en Travis Scott

Meer bezoekers, de grootste hiphopnamen. Hiphopfestival Woo Hah! gaat komende zomer verder onder een nieuwe naam: Rolling Loud Rotterdam, presented by Woo Hah!. Met vier podia zal het vernieuwde, tweedaagse hiphopfestival op 30 juni en 1 juli 2023 zowel binnen als buiten zijn, in en rond evenementenlocatie Ahoy. Op een fors buitenpodium op de parkeerplaats treden de headliners op: de Amerikaanse hiphopsterren Kendrick Lamar en Travis Scott. Het hiphopfestival wil met dagelijks zo’n 28 artiesten 40.000 bezoekers per festivaldag gaan trekken.

Het driedaagse hiphopfestival Woo Hah! in Hilvarenbeek gaf al jaren blijk van groeiambities. Van één hiphopdag in de Tilburgse Spoorzone (vanaf 2014, 4.000 bezoekers) ging het vanuit poppodium 013 opgezette festival naar groter en meerdaags. Vanaf 2018 werd Woo Hah! een driedaags kampeerfestival voor hiphop, r&b en beats op het bosrijke evenemententerrein in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek (popfestival Best Kept Secret en hardcore dancefestival Decibel vinden er ook plaats).

Met gevarieerde rapnamen op meerdere podia had Woo Hah! met zijn kolkende moshpits een grote aantrekkingskracht op jonge hiphopliefhebbers. De populariteit van hiphop – specifiek Nederlandstalige hiphop – en de bijbehorende lifestyle is met de jaren groter geworden. De streamings- en concertbezoekcijfers zijn hoog.

Internationaal festivalnetwerk

De editie van afgelopen juli (32.500 bezoekers per dag) was de eerste samenwerking met het Amerikaanse Rolling Loud, dat wereldwijd groots opgezette hiphopfestivals organiseert. Die verbintenis was, op een opvallende vip-area na, nog vooral achter de schermen: de buitenlandse hiphopscene kwam dichterbij. Nu gaat Rolling Loud Rotterdam, de ondertitel blijft ‘presented by Woo Hah!’, voor een festival op eigen naam met schaalvergroting: de meest relevante top van de hiphop voor meer publiek.

De verhuizing naar Rotterdam is volgens Camiel Le Rutte, projectmanager festivals van Mojo Concerts tweeledig. „In de eerste plaats was er op het terrein van Beekse Bergen een productioneel probleem: ruimtegebrek. Alle festivalbezoekers moeten de headliners op het hoofdpodium tegelijk kunnen zien. Dat lukt met grote namen als Kendrick Lamar, die in oktober nog tweemaal de Ziggo Dome uitverkocht, niet. Bovendien moet hun show aan hoge eisen voldoen wat betreft geluid, led-licht, videowalls en decorstukken.”

Daarnaast lonkte de Randstad, zegt Le Rutte. „Bezoekersprofielen tonen aan dat veel van onze bezoekers uit Rotterdam, Amsterdam en Utrecht komen. Van een kampeerfestival in het groen worden we nu een grootstedelijk weekendfestival met de grootste rappers van dit moment. In Rotterdam zien we een langere toekomst. En door het North Sea Jazz Festival kennen we de productionele mogelijkheden van Ahoy goed.”

Ook de partner in de stad, Rotterdam Festivals ziet een „heel logische samenwerking”. „Hiphop zit al in het rauwe, diverse en inclusieve dna van jong Rotterdam”, stelt Renske Satijn, directeur van Rotterdam Festivals. „De komst van Rolling Loud Rotterdam tilt de reeds aanwezige hiphopcultuur in de stad alleen maar verder op.”