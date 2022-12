Explosies op Russische vliegvelden worden zoveel mogelijk verzwegen

Een mengeling van boosheid, ongeloof en spot sijpelt door in de reacties van verschillende Russische militaire bloggers op de vermoedelijke Oekraïense drone-aanvallen op twee luchtmachtbases, maandag, diep in Rusland, honderden kilometers van het front in Oekraïne. Anonieme bloggers op onder meer Facebook en Telegram haalden dinsdag fel uit naar de Russische bevelhebbers die er niet in slaagden de strategisch belangrijke vliegvelden te beschermen tegen traag vliegende Oekraïense drones.

Het Russische ministerie van Defensie heeft erkend dat bij de aanvallen op de bases bij Saratov en Rjazan maandagochtend drie mensen om het leven kwamen, en twee bommenwerpers beschadigd zijn geraakt. Dinsdagochtend werd opnieuw een Russische militaire vliegbasis opgeschrikt door een explosie. Bij de stad Koersk, zo’n honderd kilometer van de Oekraïense grens, vloog een olieopslagtank in brand. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Of de Oekraïense strijdkrachten inderdaad verantwoordelijk zijn voor de aanvallen, is onduidelijk. Oekraïne heeft officieel nog geen commentaar gegeven op de aanvallen. Tot nu toe werd aangenomen dat de Oekraïense strijdkrachten niet in staat waren tot aanvallen zo diep in Rusland.

Het anonieme Russische Telegram-account van ‘Militaire informant’ had forse kritiek op de Russische legerbazen, die het „nog niet in de gaten zouden hebben als iemand een bom in hun zak zou stoppen.” „En als ze het wel merken zullen ze zeggen dat alles ging zoals was gepland”. Vervolgens spreekt de blogger zijn onvrede uit over de luchtafweer van de beide militaire bases, omdat die volgens hem niet in staat waren „kleine commerciële drones” van „Oekraïense saboteurs” tegen te houden.

Vergelding

Verschillende Russische militaire commentatoren riepen de legerleiding op zware vergeldingsaanvallen uit te voeren op Oekraïne en maatregelen te nemen om terreuraanslagen op Russisch grondgebied te voorkomen.

In de traditionele Russische media was er nauwelijks aandacht voor de drone-aanvallen. Persbureau Tass schreef maandag nog over de explosies, maar op dinsdag werd over het onderwerp niet meer gepubliceerd. In de dagelijkse briefing van het Russische ministerie van Defensie ging het niet over de explosies, wel werd melding gemaakt van een aantal grote en kleinere Russische successen aan het front, maar niet van de explosies bij de Russische militaire vliegbases.

Escalatie

In Oekraïne zelf wordt na de drone-aanvallen vooral met verontwaardiging gereageerd op waarschuwingen in westerse media voor een escalatie van de oorlog. Uit die angst voor escalatie, bijvoorbeeld de inzet van tactische kernwapens door Moskou, kreeg Oekraïne tot nu toe geen wapens die toereikend zijn voor aanvallen op Russische bodem.

Mede om die reden kreeg Oekraïne, ondanks talloze dringende oproepen geen gevechtsvliegtuigen van zijn bondgenoten, en evenmin werd een no-flyzone boven het land ingesteld.

Als Oekraïne inderdaad beschikt over drones die doelen op grote afstand kunnen raken, zal Rusland naast het plannen van het offensief ook beter op zijn defensie moeten gaan letten.

Het Britse ministerie van Defensie stelde dinsdagochtend vast dat Rusland de Oekraïense drone-aanvallen vermoedelijk zal beschouwen als enkele van de „strategisch belangrijkste fouten in de verdediging van de strijdkrachten sinds zijn invasie in Oekraïne”. De Britten verwachten dat de Russische bevelhebbers de verantwoordelijke officieren op de militaire vliegvelden zwaar zullen straffen.