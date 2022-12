Na jarenlange focus op zelfredzaamheid en een koning die in 2013 ook nog eens de participatiesamenleving afkondigde zou je het niet denken, maar de verzorgingsstaat is groter dan ooit.

Paul Schnabel is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij was van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De Miljoenennota van 2022 laat zien dat er geen miljoenen, maar miljarden, honderden miljarden zelfs, aan de voorzieningen van de verzorgingsstaat besteed worden. Bijna honderd miljard euro voor de sociale zekerheid, waarvan alleen al meer dan veertig miljard voor de AOW. De kosten van de zorg naderen de honderd miljard en voor onderwijs is ruim veertig miljard gereserveerd. Alles bij elkaar gaat het om ongeveer driekwart van de begroting van het Rijk en een derde van het bruto nationaal product (bnp).

Eén op de vier of vijf werkende Nederlanders doet dat direct in dienst van de verzorgingsstaat. Dat aandeel groeit nog steeds, met name dankzij de zorg.

Heel veel geld en heel veel mensen ten behoeve van eigenlijk alle Nederlanders, want iedereen maakt op de een of andere manier gebruik van de voorzieningen van de verzorgingsstaat. Niet alleen wie een uitkering of zorg nodig heeft, maar ook wie kinderen heeft, gaat studeren, een woning huurt of een museum bezoekt. De verzorgingsstaat regelt en betaalt niet altijd alles, maar wel veel en meestal ook meer dan de gebruiker van de voorziening eventueel als eigen bijdrage boven belastingen en premies zelf moet betalen.

1947: AOW

De onbetwist grootste prestatie van de Nederlandse verzorgingsstaat is de introductie van de AOW in 1947 geweest, in feite het eerste en tot nu toe enige duurzame basisinkomen ter wereld. Het was het begin van het idee van zorg ‘van de wieg tot het graf’, voor sommigen het schrikbeeld van een bemoeizuchtige overheid, maar voor verreweg de meesten toch eerder een opluchting. Sociale zekerheid als persoonlijke vrijheid.

Indrukwekkend op de conduitestaat van de verzorgingsstaat is zeker ook het succes van de onderwijsexpansie. In nauwelijks meer dan een halve eeuw is in de leeftijdsgroep van 25 tot 64 jaar het aandeel met een opleiding op hogeschool- of universitair niveau gestegen van ongeveer 4 procent tot 40 procent.

Ook op het gebied van de volkshuisvesting is een enorme prestatie geleverd: in 1950 waren er iets meer dan twee miljoen huizen op een bevolking van tien miljoen, nu zijn het er acht miljoen voor ruim zeventien miljoen inwoners. Dat is overigens niet genoeg gebleken, omdat de huishoudens gemiddeld veel kleiner zijn geworden (van bijna 5 tot nu gemiddeld 2,1 personen) en de ruimtebehoefte per persoon sterk is toegenomen.

Maar al 35 jaar later, begin jaren tachtig van de vorige eeuw, werd er met bezorgdheid – soms ook wel met de voldoening van het betere inzicht – gesproken over de stagnerende verzorgingsstaat, die zich inmiddels in zijn ‘nadagen’ zou bevinden.

Nieuwe verschillen

Nog eens veertig jaar later valt er ook wel wat af te dingen op de verzorgingsstaat. Vooral op het gebied van de volkshuisvesting worden tekorten gevoeld. En in de zorg stijgen de kosten jaar op jaar sneller dan het bnp groeit en die stijging ging gewoon door toen ongeveer tien jaar geleden het bnp daalde. In het onderwijs leidt een ernstig tekort aan gekwalificeerde leerkrachten tot een daling van Nederland op de internationale onderwijsladder.

Ook het voorkomen van nieuwe verschillen lukt niet altijd, al is wel het overgrote deel van de traditionele lagere klasse opgegaan in de middenklasse. Maar nieuw verschil scheppen ook degenen die op de markt kopen wat binnen de reguliere kaders van de verzorgingsstaat niet geboden en zelfs tegengegaan wordt, zoals particulier bijlesonderwijs. ‘Rijke ouders’ blijken voorsprong te kunnen aanschaffen.

De grootste nieuwe politieke en economische zorg vormt wat inmiddels het ‘precariaat’ is gaan heten. Dat zijn de meer dan tweeënhalf miljoen mensen die door laagbetaald en onzeker werk, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, lage opleiding, migratie, handicap of een combinatie van deze factoren het nog steeds stijgende welvaarts- en ambitieniveau van het leidende deel van de middenklasse niet kunnen bijhouden. In het onderwijs raken hun kinderen op achterstand, hun levensverwachting is jaren korter, hun bank is steeds vaker de voedselbank en schuldhulpverlening is voor steeds meer van hen de nieuwe loot aan de stam van de verzorgingsstaat geworden. Als zij iets missen, dan is het de zekerheid, de ‘gemoedsrust’, die de verzorgingsstaat wilde brengen.

Is de verzorgingsstaat dus een mislukking geworden? Nee, maar de ooit indrukwekkende palmares heeft wel veel van zijn glans verloren.

Steun voor versobering

Hoewel de arrangementen van de verzorgingsstaat elk op zich een verbetering van het collectieve sociale welzijn waarmaakten, bleek dat er eigenlijk altijd meer gebruik van werd gemaakt dan de bedoeling was. De gezondheidszorg bijvoorbeeld werd door de care, mogelijk gemaakt door de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), zo duur dat die uiteindelijk niet financieel houdbaar bleek.

Niemand wil de verzorgingsstaat kwijt, maar sinds decennia wordt politiek gewerkt aan vermindering van de draaglast en verhoging van de draagkracht van het systeem. Teruggaan naar het bescheiden begin krijgt niet de brede steun in het parlement die de invoering van de verzorgingsstaat kreeg, maar versobering krijgt langzamerhand wel zijn beslag: korter durende uitkeringen, striktere indicaties voor de zorg, hogere eigen bijdragen en strengere controles op rechtmatigheid. Het in de Troonrede van 2013 door het kabinet-Rutte II gelanceerde concept van de ‘participatiesamenleving’, waarin „van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving”, betekende weliswaar niet het einde van de verzorgingsstaat maar leidde wel tot beperking van de regelingen. Dat bracht de WRR er in 2017 toe de overheid te waarschuwen voor „soms te hoge verwachtingen” van de redzaamheid van burgers. „Weten is nog geen doen”, zei de Raad – en „moeten is nog niet kunnen”, kan men daaraan toevoegen.

Dit is een verkorte en bewerkte versie van een bijdrage aan de bundel Raadselen van de maatschappij. Honderd jaar sociologie in Nederland (Van Gennep).

