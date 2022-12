Op de dag dat de Duitse regering bekendmaakte een actief immigratiebeleid te gaan voeren om de verwachte grote arbeidsmarkttekorten (7 miljoen mensen in 2035!) het hoofd te bieden, wilde de Tweede Kamer de mogelijkheden voor Nederlandse hogescholen en universiteiten om buitenlandse studenten te werven aantasten. Daarmee sluit ze de ogen voor het feit dat bij ons de krapte op de arbeidsmarkt – denk aan techniek, ict, onderwijs en zorg – nu al grote problemen veroorzaakt. De komende decennia zullen er honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig zijn in Nederland, en zullen arbeidsmarkttekorten alleen maar oplopen zonder adequate maatregelen.

Wim van de Donk (Tilburg University) Rianne Letschert (Universiteit Maastricht) Anka Mulder (Hogeschool Saxion) Jorrit Snijder (Breda University of Applied Sciences) Vinod Subramaniam (Universiteit Twente) Bert Verveld (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) Jouke de Vries (Rijksuniversiteit Groningen) Reggy van der Wielen (HAS green academy)

Niet alleen vanuit dat arbeidsmarktperspectief – het aantrekken van hoogwaardig jong talent – is de aangenomen Kamermotie weinig doordacht. Een aantal hogescholen en universiteiten heeft sinds jaar en dag een internationaal profiel. En daarop een stevige reputatie gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan onze op wereldschaal toonaangevende hogescholen met een hoogwaardig en selectief aanbod rond kunst & creative, hotelmanagement, toerisme, gaming, global law of aan de internationale oriëntatie van de ingenieursopleidingen. Of aan de Universiteit Maastricht, gevestigd in het hart van Europa met een aanbod dat daarop is toegesneden. Zij leiden op vanuit een bewuste onderwijsvisie met een internationaal en intercultureel karakter. Nederland is bovendien een exportland dat zijn internationale aantrekkingskracht hoog heeft te houden.

Geen winst

Met één rondje handopsteken brengt de Kamer deze instellingen in grote problemen. Niet werven zal leiden tot fors minder instroom. En minder instroom tot een daling van de financiering tot wel tientallen procenten. Als bestuurders van zulke instellingen vinden wij dat onverantwoord. Dat geld is voor ons geen winst. Ons hoger onderwijs is publiek en op basis van Europese regelgeving toegankelijk voor Europese studenten, die de overgrote meerderheid vormen van onze internationale studentenpopulatie.

Wij bereiden jonge, gekwalificeerde professionals voor op werken in het bedrijfsleven en de publieke sector. Wij hebben internationale studenten omdat dat past binnen onze maatschappelijke opdracht. Uit onderzoek van Nuffic blijkt dat minstens 20 procent van deze afgestudeerde studenten blijft werken in Nederland, een deel gaat in het buitenland werken op Europees niveau en een ander deel wordt ‘ambassadeur’ van Nederland in een andere economie. Buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren, dragen overigens tijdens hun studie al bij aan onze economie, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Dit varieert van 5.000-17.000 euro voor een student uit Europa tot minimaal 69.000 euro voor een student buiten Europa.

Voor de ontwikkeling van onze open, internationaal verknoopte economie is de ‘international classroom’ van cruciaal belang, ook voor de Nederlandse studenten. En om het culturele en creatieve werkveld, het kunstonderwijs en game-opleidingen in de wereldtop te houden, is een internationale omgeving een must. Bovendien zijn deze hoger opgeleiden van cruciaal belang voor de economische kracht en het innovatievermogen van regio’s. Kijk naar Brainport Eindhoven, Brightlands in Zuid-Limburg of BioScience in Leiden.

Perspectief

Dat betekent niet dat wij onze ogen sluiten voor met name het probleem van de woningnood voor internationale studenten die naar onze opleidingen toe komen. Terecht vraagt de Tweede Kamer aandacht voor hun positie. Ook wij zien het als onze verantwoordelijkheid om studenten te helpen in hun zoektocht bij hun huisvesting, bij de acclimatisering in Nederland en voor een goede opvang in de collegezaal. En ook om ze desnoods dringend te adviseren om niet te komen als er geen goed perspectief op een woning is. Maar de Kamer helpt ons niet door de deur dicht te gooien. Ze schaadt het hoger onderwijs, de groep internationale studenten en daarmee ook de Nederlandse economie. Zij zou er beter aan doen om samen met ons en gemeenten te kijken hoe we meer voor deze groep kunnen doen.

In Duitsland ervaart men nu al grotere problemen met de arbeidsmarkt dan in Nederland. Wellicht dat onze buren daarom al wel zien dat internationale studenten deel van de oplossing zijn en niet het probleem. Het zou de Tweede Kamer sieren om ook vanuit dat perspectief naar internationalisering te kijken.