Een kind staat voor een andere muurschildering in Borodjanka, ook op een gebouw dat is beschadigd door Russische beschietingen. Afgebeeld is een kind dat een man in judokleding omverwerpt, geschilderd in de stijl van Banksy – maar de artiest heeft geen foto van het werk op zijn eigen socialemediakanalen geplaatst. Dat deed hij wel bij andere schilderingen die hij op verschillende plaatsen in Oekraïne maakte.

Foto Sergey Dolzhenko / EPA