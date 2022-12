Wie maakt toch al die kerstfilms? (En waarom?)

Open een willekeurige streamingdienst en zoek naar ‘Christmas’. Je wordt meteen begroet met tientallen posters. Videoland heeft vijftig titels met het woord ‘Christmas’ en Netflix heeft meer kerstfilms dan er decemberdagen zijn.

De wereld van kerstfilms zit vol met autopech, sneeuwstormen, wonderen die verricht moeten worden om bedrijven te redden, miscommunicaties en spontaan geheugenverlies. Het lijkt alsof schrijvers een paar standaard situaties in een kerstmuts gooien en er voor elke film een paar uit trekken. Je zou denken dat het publiek er na de twintigste film waarin een geheime Europese prins opduikt wel genoeg van heeft gehad. Maar nee, met elke herhaling lijkt de magie van de kerstfilmformule alleen maar groter te worden. Voorspelbaarheid is hier geen zwakte, maar het hele punt.

Elk jaar verschijnen er tientallen nieuwe kerstfilms. Wie maakt deze? Veel van de kerstfilms op Nederlandse streamingdiensten komen van Hallmark. Ze zijn te herkennen aan de typische posters waarbij twee hoofdpersonages je glimlachend aankijken. Hallmark verkoopt niet alleen wenskaarten, het is ook een Amerikaanse tv-zender. Hun kerstaanbod wordt traditiegetrouw uitgezonden tijdens de zogenoemde Countdown to Christmas die al in oktober begint.

Toen het begon, in 2009, waren het maar vijf films. Dit jaar heeft de zender er veertig. Het is een lucratieve handel. Volgens Forbes wordt er alleen al door reclames op de zender tijdens de feestdagen naar schatting 350 miljoen dollar verdiend. Volgens Business Insider worden ze voor gemiddeld twee miljoen euro per stuk gemaakt in ongeveer twee weken. Voor Nederlandse begrippen is dat heel wat, maar in Amerika is dat spotgoedkoop.

Door het lage aantal draaidagen, het gebruik van een beperkt aantal locaties en weinig tot geen special effects, houdt Hallmark de productiekosten laag. Dat kostenbesparingen ertoe leiden dat niet alles altijd even goed in elkaar zit, leidt vaak tot grote hilariteit online. Maar dat is onderdeel geworden van de aantrekkingskracht. Hallmark werkt ook vaak met dezelfde acteurs die elk jaar een ander kerstavontuur beleven in een klein besneeuwd stadje.

Geheime prinsen

Een van de populairste verhaallijnen in het Hallmark-universum volgt de (geheime) Europese prins, waarbij een Amerikaanse vrouw óf in een paleis gaat werken in een verzonnen land, óf de undercover prins in Amerika ontmoet. Hallmark heeft er sinds 2011 meer dan tien gemaakt.

Op een enkele uitzondering na (A Winter Princess, 2019) gaat het altijd om een mannelijke fictieve royal. De verzonnen landen hebben namen als Cordinia en Landora en lijken geïnspireerd op ‘Genovia’, het fictieve koninkrijk uit The Princess Diaries, de hitfilm uit 2001 waarin een Amerikaanse er spontaan achter komt dat ze zélf een Europese royalty is.

Ook Netflix vist in de prinsenvijver. In 2017 kwamen zij met A Christmas Prince die zich afspeelt in het fictieve Aldovia. Andere Amerikaanse tv-zenders zoals Lifetime en ION hebben eveneens een stal aan koninklijke kerstfilms, die doorgeplaatst worden op de Nederlandse streamers. Op Videoland staan uit dit genre onder meer A Royal Christmas Ball (2017), A Christmas in Royal Fashion (2018) en A Royal Queens Christmas (2021).

De geheime prins is slechts één van de vele herhaalde verhaallijnen binnen het kerstfilm-universum. Binnen de films op Videoland zitten namelijk minstens drie sneeuwstormen, vier auto’s die onverwacht stilvallen en vijf succesvolle vrouwen die hun leven in de stad verruilen voor een kerstbestaan in het dorp.

Bij de meeste andere filmgenres zouden kijkers allang afgeknapt zijn. Maar bij kerstfilms komt de populariteit juist voort uit de eenvoud. Kijkers wíllen elk jaar dezelfde films, met een kleine variatie. Dat fenomeen is zo opvallend dat er talloze wetenschappelijke artikelen zijn geschreven om het te verklaren.

Lees ook: Niets past beter bij Kerst dan een goede huilfilm streamen

Psycholoog Pamela Rutledge schrijft in Psychology Today dat kerstfilms succesvol zijn omdat ze ons simpelweg gelukkig maken. Zij beschrijft geluk in twee types: hedonistisch en eudaimonisch. Hedonistisch geluk is bijvoorbeeld een goed kopje warme chocolademelk. Eudaimonisch geluk definieert Rutledge als een ervaring die mensen een doel geeft. Volgens de psychologe ervaren kijkers beide vormen van geluk wanneer ze kerstfilms kijken. Als kijker weten we precies waar het verhaal zal uitkomen, en het is altijd op een plek waar we willen zijn. We willen die zekerheid dat het goed komt met de wereld. De films geven ons makkelijke oplossingen in moeilijke tijden.

Nederlandse kerstfranchise

Ook Nederlandse producenten wagen zich steeds meer aan de kerstfilm. Netflix heeft met De Familie Claus (2020) de eerste grote Nederlands-Vlaamse kerstfranchise te pakken. Dit jaar verscheen de derde film in de serie. Daarnaast heeft Modern Love Amsterdam (2022) op Prime Video een kerstaflevering en komt Gooische Vrouwen-regisseur Will Koopman dit jaar met een kerstfilm.

Hoewel Koopman het Hallmark-fenomeen niet kent, ziet ze wel de kracht van de vaste elementen in kerstfilms, vertelt ze aan de telefoon: „Het moet aan een aantal dingen voldoen. Het moet aardig en leuk, er moet een love interest in, een kerstman, kerstboom, dat hoort erbij. Het kan allemaal gek beginnen maar het moet wel goed eindigen.” Maar Koopman benadrukt ook de noodzaak van originaliteit. Hoe ze die twee heeft gecombineerd in haar eigen film, mag ze nog niet vertellen. Zelf herkent Koopman de kracht van de herhaling tijdens de feestdagen. „Ik keek elke Kerst Sisi. Heerlijk, je anderhalf uur weer helemaal in je wereldje terugtrekken. Warmte en liefde, je hebt het gewoon nodig.”

Broodnodig escapisme, daar draait het uiteindelijk om. De kerstindustrie weet ook dat mensen niet altijd op zoek zijn naar uitdagende parels der cinema. Miljoenen kijkers krijgen daarom precies wat zij willen: voorspelbaarheid en een vrolijk stemmend einde.

