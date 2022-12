De enorme klimaatwinst van schoon staal

De traditionele manier van staal maken is zeer vervuilend, de sector is goed voor 7 procent van de mondiale CO2-uitstoot. Maar dankzij een overschot aan groene energie ontstaat er in het hoge noorden van Zweden een nieuwe, schone staalindustrie. Verslaggever Milo van Bokkum bezocht een groene staalfabriek in aanbouw en vraagt zich af: kan de oude staalindustrie in Europa nog wel blijven bestaan?

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl