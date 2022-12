De camera boort zich een weg door gehoorgang, huidplooi dan wel perineum

Voor televisiemakers zie ik alleen maar voordelen aan het naderend zorginfarct in Nederland. Zorgarmoede levert geweldige tv op. Kijk maar eens wat de omroepen zoal aan programma’s inkopen uit Amerika en Groot-Brittannië, waar de zorg nog veel meer dan hier een luxeproduct is dat je je moet kunnen permitteren. Dr Pimple Popper(TLC), een Amerikaanse dermatoloog, ziet in haar kliniek mensen met zulke enorme cystes en lipomen (vetophopingen) op onmogelijke plekken, dat je je afvraagt hoe die mensen het in hemelsnaam zo ver hebben kunnen laten komen. De vraag is gauw beantwoord: een ongevaarlijke gruwelbult weg laten halen, is geen noodzakelijke, maar cosmetische zorg. Niet verzekerd, dus laat maar zitten die vulkaanpuist op je kop.

In Groot-Brittanië kunnen ze er ook wat van qua zorg uitstellen. Marcel Levi, internist, was bestuursvoorzitter van het AMC en werd daarna baas van University College London Hospitals. In Londen zag hij op de Eerste Hulp patiënten met ziektes en aandoeningen die we in Nederland niet eens meer kennen, zei hij. Scheurbuik, waanzinnige zweren, uitpuilende tumoren. De gezondheidszorg is daar gratis, maar veel mensen hebben er geen toegang toe. Illegalen, werklozen, mensen in between jobs. En dat drijft de wanhopigen in de handen van televisie-dokters. Althans, dat denk ik. Waarom zou je anders jaren rondlopen met een kwaal waar je je zo voor schaamt dat je niet eens naar de dokter durft, om dan plotseling op tv alles open en bloot te gooien, voor de ogen van een paar miljoen kijkers die er lekker van gruwelen? Het kúnnen natuurlijk notoire zorgmijders zijn, die niet uit geldgebrek maar uit angst wegblijven bij de dokter. Maar dan begrijp ik eigenlijk nog minder waarom je dan wel naar een arts gaat met een camera-team in de spreekkamer.

Het Britse Embarrassing bodies heet bij RTL5 Genante lijven, en maandagavond begon de nieuwe reeks. Drie huisartsen ontvangen ieder een patiënt met iets buitenissigs. Eerst even over die dokters, twee vrouwen en een man. Die zijn bovengemiddeld aantrekkelijk en overduidelijk ‘geholpen’ aan hun looks, lippen, dan wel lijntjes in de huid. Daar sta je dan als 29-jarige vrouw met je huidschort nadat je 95 kilo bent afgevallen door een maagoperatie, oog in oog met een beeldige arts. Of die arme 27-jarige bouwvakker bij wie de stinkende pus als lava uit zijn oren druipt. Of de vrouw die al dertig jaar last heeft van een chronische aandoening waardoor de huid rond haar vagina scheurt als ze seks heeft.

Lillend vet

Het bekertje moet voor iedere patiënt helemaal leeg. Uitkleden, eventueel plaatsnemen op de behandeltafel , en dan boort de camera zich een weg door gehoorgang, huidplooi dan wel perineum. Heel verschrikkelijk erg, stelt de arts vervolgens vast en schrijft een verwijsbrief voor een specialist, waar het procedé van blootgeven en bekijken zich herhaalt. Dan zien we, in volle glorie, de operatie dan wel behandeling. Drie en een halve kilo lillend vet en overtollige huid wordt weggesneden, de vagina en clitoris worden met bloedplasma ingespoten en het ontstekingsweefsel wordt operatief uit de oren gepulkt. De na-controle is weer in de openbare spreekkamer. De patiënten zien er stukken beter uit, met een make-upje op en de haren geföhnt. Nog één keer moeten ze laten zien hoe het geworden is, en dan maar hopen dat niemand ze daarna op straat herkent.

In Nederland worden dit soort programma’s mondjesmaat gemaakt. RTL5 kwam deze zomer met Mijn huid ziet er niet uit!, waarin drie dermatologen mensen ontvingen met loslatende teennagels, cystes in het gezicht of, heel actueel, gangetjes in de huid door schurftmijt. Stúkken minder spectaculair leed dan overzees. De zorg kan nog wel een tandje minder goed.