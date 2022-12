‘Cheers’-actrice Kirstie Alley (71) overleden

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig was actrice Kirstie Alley alomtegenwoordig, zowel op de buis als op het witte doek. Alley overleed op deze maandag aan de gevolgen van kanker, ze werd 71. Alley brak door met haar rol van emotioneel wat onstabiele manager Rebecca Howe in de komische televisieserie Cheers (1982-1993). Met haar personages volgde ze in 1987, in het zesde seizoen van de serie, hoofdrolspeelster Shelley Long (serveerster Diane) op.

Toen Long de succesvolle, in een bar in Boston gesitueerde serie verliet, creëerden de makers van de populaire sitcom een nieuwe vrouwelijke hoofdrol, waarvoor ze een niet zo bekende actrice wilden: het werd Kirstie Alley. De rol van steeds neurotischer wordende Rebecca, bazin van bareigenaar Sam (Ted Danson), leverde haar in 1991 een Golden Globe en een Emmy op. Haar personage Rebecca Howe wordt constant het hof gemaakt door barman Sam, maar zij verkiest rijke mannen, met wie ze weinig succesvolle relaties aanknoopt. Aan het einde van de serie trouwt ze met een loodgieter.

Filmrollen

In een aantal filmrollen was Alley ook – vooral commercieel – succesvol, met name de Look Who’s Talking-serie, als (eerst nog) alleenstaand moeder van een baby (met de stem van Bruce Willis). Zij speelde hierin samen met John Travolta, evenals Alley lid van de Scientology-kerk. NRC noemde de eerste Look Who’s Talking (1989) ‘verschrikkelijk oudbakken’ maar de films, drie in totaal, waren een grote hit. Daarnaast speelde ze onder meer in Woody Allens Deconstructing Harry (1997).

Alley was vooral een televisiester, soms ook als zichzelf, zoals in Dancing with the Stars (2011/2012) en het afvalprogramma Fat Actress (2005); Alley worstelde met haar gewicht. Vanaf seizoen twee was Alley te zien als verpleegster in de zwartkomische serie Scream Queens (2016) – gemaakt voor Fox maar nu te vinden op Disney+.