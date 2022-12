Caramba! De hele wereld vloekt het lekkerst met k-, p-, t- of g-klanken

Niet meer extra harde klanken, maar juist minder zachte klanken, dat is het gemeenschappelijke kenmerk van vloeken over de hele wereld. Met evenveel p-, t-, k- en g-klanken als gewone woorden, maar minder klanken als r, l en j.

Dat blijkt tenminste uit een eerste verkennend onderzoek waarin uit vijf sterk verschillende talen tientallen vloekwoorden per taal geanalyseerd werden. De onderzoekers Shiri Lev-Art en Ryan McKay (beiden University of London) schrijven deze week in Psychonomic Bulletin & Review dat daarmee een nieuwe mogelijk universele klanksymboliek is ontdekt.

Per taal kunnen bepaalde tradities bestaan, maar in principe zijn de klanken die voor woorden gebruikt worden willekeurig. Maar niet altijd. De nasale klank n wordt bijvoorbeeld relatief vaak gebruikt voor woorden die neus betekenen. En eerder is al vastgesteld dat over de hele wereld mensen in woorden voor hoekigheid vaak k’s en t’s gebruiken en voor ronde welvingen juist woorden met m’s, l’s en b’s. En kleine voorwerpen worden vaker met hoge tonen omschreven.

Seksualiteit en spijsvertering

Maar met de ontdekte regelmaat in vloekwoorden is die groep uitgebreid met een universele klanksymboliek die niet bij dingen hoort, maar bepaald taalgebruik ondersteunt. Vloeken en schelden verwijzen, merken Lev-Art en McKay op, meestal naar aspecten van seksualiteit en spijsvertering, maar dat staat los van het doel: het uiten van emotie bij pijn, belediging en afwijzing. Vloeken heeft ook positieve effecten: wie vloekt is beter bestand tegen pijn, en ook versterkt vloeken lichamelijke prestaties.

Eerder was wel voor het Engels en enkele andere talen naar klanken in vloekwoorden gekeken, maar nooit was een wereldwijde vergelijking gemaakt. Onderzocht zijn vloeken in het Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Koreaans en Russisch die werden vergeleken met ‘gewone’ woorden in dezelfde talen. Daaruit bleek het lage aandeel van ‘approximanten’ (l, r, w, j) de enige klankovereenkomst.

Een woord als ‘laun’ werd significant als een niet-vloekwoord getypeerd

Vervolgens werd die ontdekking getest bij een panel van ruim 200 sprekers van weer andere talen (Arabisch, Chinees, Fins, Duits, Frans en Spaans) die gemanipuleerde woorden uit allerlei talen te horen kregen: sommige met extra harde klanken en andere met juist extra zachte klanken, waarvan ze moesten zeggen of het vloekwoorden zouden kunnen zijn of niet. Ook daarin bleek het gebrek aan zachte klanken bepalend. Dus bijvoorbeeld een woord als ‘laun’ werd significant als niet-vloekwoord getypeerd, sterker dan ‘tsaun’ als vloekwoord (allebei manipulaties op basis van het woord ‘baum’).

Een tweede beoordelingsexperiment werd gedaan met werkelijk bestaande Engelse vloekwoorden en hun ‘verzwakkingen’, zoals het Engelse ‘fucking’ met de verzwakking ‘frigging’, en ‘damn’ versus ‘darn’. Een Nederlandse parallel zou zijn ‘godverdomme’ en ‘potvolblomme’. Ook dat bevestigde het vloekkenmerk van het ontbreken van de zachte klanken.

Flink wat expressiviteit

Mark Dingemanse, taalkundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, is een kenner van het fenomeen en niet betrokken bij het onderzoek. Hij is er positief over: „Best netjes gedaan”, meldt hij desgevraagd per e-mail. Maar hij vindt het niet meer dan een eerste verkenning. „Ik denk dat dit onderzoek de taalkundige flair en creativiteit van de vloekende medemens nog niet helemaal recht doet. Een zwak punt is dat de studie kijkt naar klanken in geschreven versies van de woorden, maar niet naar hoe ze in het echt gebruikt worden. Vloeken en krachttermen worden doorgaans met flink wat expressiviteit gebruikt, en het kan goed zijn dat het sterkste effect komt van intonatie, luidheid en nadruk.”

Ook is de analyse van de klanken nog wel erg algemeen. Dingemanse: „Ik geef een analogie: we willen thuis lawaai maken en trekken de keukenkastjes leeg. Ik heb de pannendeksels, jij neemt een vergiet en Griet slaat op de rasp met een pollepel. Er blijkt geen universeel keukengereedschap te zijn voor lawaaimaken, al vinden we wel dat niemand de ovenwanten koos. Desgevraagd bevestigen 200 respondenten dat ovenwanten minder lawaaiig zijn dan knoflookpersen.”

