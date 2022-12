Anton Dingeman, ambtenaar met ‘lokbuikje’, neemt afscheid als Nederlands meest relativerende stripheld

De wereld is een jungle, vol gevaren die de gewone mens bedreigen, elke dag weer – zoals Randy Newman ook al zingt in zijn nummer ‘It’s a jungle out there’. Maar één man hield de afgelopen twintig jaren te midden van al die gevaren het hoofd koel. Schudde relativerend zijn hoofd als de maatschappelijke golven weer hoog opliepen. Wist met een rake grap angsten te bezweren. Hij was, om het katholiek te zeggen, een trooster der bedrukten.

Die man was Anton Dingeman, een bescheiden ambtenaar, wiens avonturen in de jungle van het dagelijkse bestaan twee decennia lang werden vastgelegd door tekenaar Pieter Geenen in een dagelijkse strip in het dagblad Trouw. Geenen (1955) stopte eerder dit jaar, en bij wijze van afscheid is nu een bundel met een selectie van zijn werk verschenen onder de titel Anton Dingeman was hier bij uitgeverij De Harmonie. We zien op het omslag de wat sullig ogende, bebrilde, kalende ambtenaar met een spuitbus die tekst op een muur spuiten, terwijl een hondje tegen diezelfde muur piest. Zo maatschappelijk ongehoorzaam was Dingeman zelden.

„Ik ga hem ook missen,” vertelt Pieter Geenen thuis, enkele dagen na de boekpresentatie in boekhandel Scheltema in Amsterdam, waar een grote groep aan de stripfiguur verknochte Trouw-lezers was komen opdagen. „Ik ben zelf genuanceerder en relativerender naar dingen gaan kijken door de strip. Maar ik ben ook opa, en heb jaren lang zes dagen per week getekend, dus…”

‘Waar is de werkelijkheid?’

Geenens kracht was dat hij de strip met milde humor in pakweg vier plaatjes behoorlijk relativerend en filosofisch kon maken. Bijvoorbeeld als hij de vraag „Waar is de werkelijkheid?” behandelt. ‘Wat je op tv ziet in het nieuws is de uitzondering’, lezen we boven plaatje van een geschokte vrouw voor een tv, die zegt: ‘O jee! Een aanslag in Keulen. Een ernstig ongeluk met kinderen! Een overval!’ Op het volgende plaatje luidt het bovenschrift: ‘Wat je door het raam ziet is de werkelijkheid’ en we zien de dame door het raam kijken naar ‘een man die de hond uitlaat en onderweg niemand vermoordt’. Een jongere op een scootertje ‘die niet gaat inbreken noch een bomaanslag pleegt’. Slottip: breng om te voorkomen dat je denkt dat het overal moord en doodslag is en de wereld vergaat, een bord aan boven je tv met de tekst ‘Pas op! Uitzondering’ en boven je raam: ‘Attentie: de werkelijkheid’.

Strip uit de bundel ‘Anton Dingeman was hier’ van Pieter Geenen.

Foto Pieter Geenen/Harmonie Strip uit de bundel ‘Anton Dingeman was hier’ van Pieter Geenen.

Het is een soort „talking back to the media” dat Geenen toepast in zijn strip, zegt hij. Namens de doorsnee Nederlander, maar dan wel heel geestig. Hij las om de strip te maken per dag drie of vier kranten, en pikte daar iets uit op dat hem als overspannen maatschappelijke trend voorkwam. Om die vervolgens door te prikken samen met de wat sullige ambtenaar. Als Geenen bij voorbeeld in De Telegraaf leest dat zangeres Kylie Minogue niet langer op knappe mannen (die haar steeds bedriegen) wil vallen, maar voortaan gaat voor kalende mannen met een buikje, beurt dat de kalende Dingeman met ‘lokbuikje’ enorm op.

Maar Geenen kan ook scherp op politieke misstanden reageren: om racisme bij de Belastingdienst te vermijden (mede onthuld door Trouw) wordt de ‘Afdeling Racisme’ bij die dienst gewoon omgedoopt in ‘Discriminatoire bevoegdheden’. Zo kunnen ze gewoon doorgaan racistisch zijn, al ‘klinkt het minder erg’. Geenen won met Dingeman dan ook in 2012 de Inktspot Prijs voor politieke prenten. „Tot mijn verassing, want mijn strip gaat meer over het alledaagse leven.”

Mennekes tekenen

Geenen heeft zijn roeping als striptekenaar pas laat gevonden. „Ik wilde kunstenaar worden, en op de kunstacademie gooide ik de poppetjes die ik tekende altijd weg. Maar medestudenten haalden dat uit de prullenbak en zeiden: die zijn goed. Ik tekende al mijn hele leven ‘mennekes’”, zegt de in Asten (Noord-Brabant) geboren tekenaar. Hij ging eerst illustreren, maar merkte op den duur toch dat hij mennekes-tekenen miste. Hij stelde rond de millenniumwisseling aan Trouw voor wekelijks de geschiedenis van de eeuw te verstrippen. En toen dat klaar was, stelde hij Trouw voor dagelijks een op de actualiteit geënte strip te maken. Hij bedacht Dingeman, „omdat een ambtenaar geen hoofdrol speelt, en toch observerend overal bij kan zijn.”

Pieter Geenen met Sylvia Witteman bij de boekpresentatie. Foto Borre Boluijt

„Ik hou van het simpele tekenen”, zegt hij over zijn eenvoudige maar heldere tekenstijl, met handschriftelijke vloeiende lijnen die hij met een kroontjespen tekent. Ze doen denken aan de stijl van zijn voorloper ‘Jantje’ (Felix Hess) die rond 1900 voor de Groene in quasi kinderlijke stijl politieke spotstrips maakte.

Hij is altijd blij maar toch wat verbaasd gebleven over het grote succes van Anton Dingeman, en de grote fanbase bij lezers die hij opbouwde – onder wie Volkskrant-columnist Sylvia Witteman, die de eerste ‘Anton Dingeman was hier’ in ontvangst nam. Bij lezersbijeenkomsten, vertelde de chef opinie van Trouw bij de boekpresentatie, nemen ze nog altijd een grote bordkartonnen Anton Dingeman mee, waar lezers zich graag bij fotograferen – ook nu de strip gestopt is. Nou, helemaal gestopt? „Ze hebben me gevraagd voor Kerst nog wel een strippagina te maken”, zegt Geenen. En dat doet hij.

Pieter Geenen – Anton Dingeman was hier. De Harmonie. 64 pagina’s hardcover. € 20,00.