Bij het maken van excuses hoort bescheidenheid en oprechte bereidheid tot herstel van hetgeen een ander is aangedaan. In het voortraject naar het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden lijkt de Nederlandse regering wat dat betreft nu al de verkeerde weg te zijn ingeslagen.

Alex van Stipriaan is emeritus hoogleraar Caribische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit.

Het goede nieuws is natuurlijk dat de regering tot excuses bereid lijkt te zijn. Het slechte nieuws is dat ze dat op een eigengereide en snelle manier wil doen die vooral de indruk wekt: zo, weer een lastig dossier weggewerkt. Hoe anders kan worden verklaard dat opeens 19 december door het kabinet is uitgekozen om „een reactie” te geven op het slavernijverleden? Het is een volstrekt betekenisloze datum, die alleen maar in verband kan worden gebracht met het parlementaire kerstreces dat daarna aanbreekt. De enige betekenisvolle datum in dit verband is natuurlijk de jaarlijkse Keti Koti-herdenking op 1 juli.

Twintig jaar geleden werd het nationaal slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark onthuld in het bijzijn van premier Kok en koningin Beatrix. Nu er excuses zullen worden aangeboden, lijkt de koning er daarentegen bewust buiten te worden gelaten, evenals de twee Kamervoorzitters. Het wordt louter iets van de premier en zijn ministers. En dat is nu juist de minst vertrouwenwekkende partij om excuses aan te bieden. Op een heel aantal onderwerpen heeft deze premier in de loop der jaren bewezen dat eerdere, ferm ingenomen standpunten, door voortschrijdend inzicht in het tegenovergestelde kunnen worden omgebogen. Voortschrijdend inzicht is goed, maar bergt het risico in zich met evenveel gemak weer een andere kant op te kunnen gaan.

Historische trauma’s

Begin 2016 legde de Gemeenschap van Caribische staten, Caricom, waar ook Suriname en de autonome Nederlands-Caribische eilanden (waarnemend) lid van zijn, de premier hun tien-punten actieplan voor ‘Reparatory Justice’ voor ter herstel van wat de slavernij in de Caribische koloniën heeft aangericht. De eerste eis in dit plan is: formele en volledige excuses. Na bijna een jaar antwoordde premier Rutte dat zijn regering zich bewust is van het slavernijverleden, dat dit nooit mag worden vergeten en dat zijn kabinet daarom een aantal belangrijke educatieve projecten ondersteunt. Geen woord over excuses en geen reactie op de eisen met betrekking tot het opheffen van sociaal-economische, technologische, culturele, medische, onderwijskundige en financiële ongelijkheid die hun wortels hebben in de slavernij.

Lees ook: Nee, excuses voor het slavernijverleden is geen ‘woke’ ideologisch project

In 2020 stelde premier Rutte wél expliciet excuses voor het slavernijverleden „niet verstandig” te vinden. In datzelfde jaar sprak de koning in Jakarta, namens de Nederlandse regering, „spijt en excuses” uit voor „geweldsontsporingen van Nederlandse zijde” na 1945 „in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven”. Niet de premier maar het staatshoofd erkende de pijn van historische trauma’s die ook in volgende generaties doorwerkt. Een dergelijke erkenning voor meer dan twee en een halve eeuw slavernijgeweld is nooit uitgesproken. Sterker nog, de pijn werd verergerd toen de rijkssubsidie aan het met overheidsgeld opgerichte slavernij-instituut NiNsee, door toedoen van Ruttes staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, VVD), in 2012 werd gestopt. Toen het jaar daarop nationaal de 150-jarige afschaffing van de slavernij werd herdacht, was de premier dan ook niet aanwezig in het Oosterpark. Het koningspaar wél.

Slavernij was onderdeel van een groter en langduriger en in zijn algemeenheid gewelddadig en racistisch koloniaal systeem

De koning is het staatshoofd van alle Nederlanders, dat boven de partijen staat, en daarom functioneel de meest waarachtige excuses kan uitspreken. Tevens is hij degene die in rechte lijn de leiders van deze natie vertegenwoordigt als het gaat om institutionele én persoonlijke betrokkenheid bij de slavernij. Zo waren de stadhouders Willem IV en Willem V opperbewindhebber van de WIC en de VOC. De twee Kamervoorzitters vertegenwoordigen in directe lijn de voormalige Staten-Generaal die onder meer het juridisch raamwerk voor de slavernij goedkeurde, het monopolie op mensenhandel in Afrikanen aan de WIC verstrekte en als Nationale Vergadering in 1797 de slavernij níet wenste af te schaffen.

Duurzaam fonds

Over dit alles lijkt niet nagedacht, noch overlegd met de voormalige plaatsen delict: Suriname en de Caribische eilanden. Nederland bepaalt. Er worden geldbedragen genoemd die alleen voor bewustwording in Nederland bestemd lijken te zijn. Daar zal een aantal educatieve instellingen en reclamebureau’s vast een goede ideële boterham aan gaan verdienen, maar de achterstandspositie van Afro-Nederlandse nazaten is daarmee niet weggewerkt, laat staan de achterstandsposities van gemeenschappen in en rond het Caribisch gebied. Hen is niet eens de vraag gesteld welke genoegdoening zij zelf passend zouden vinden. Evenmin lijkt al nagedacht over de vraag waarvoor precies excuses worden gemaakt. Slavernij was onderdeel van een groter en langduriger en in zijn algemeenheid gewelddadig en racistisch koloniaal systeem.

Bovendien is het slavernijsysteem niet beperkt geweest tot Suriname en de Cariben. Zal daaraan ook worden gerefereerd? En het belangrijkste: hoe zullen de hedendaagse doorwerkingen van het slavernijverleden worden geadresseerd? Die zijn namelijk niet opgelost met eenmalige excuses en een paar honderd miljoen euro. Daarvoor is een duurzaam en substantieel fonds nodig, dat zeker twee generaties de aanpak van historische doorwerkingen ondersteunt. Boven alles is echter een bescheiden, open en lerende mentaliteit noodzakelijk. Het kabinet geeft er nog geen blijk van daarvoor gevoel te ontwikkelen.