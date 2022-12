Al Jazeera wil gerechtigheid voor doodgeschoten Palestijnse correspondent en stapt naar Strafhof

De televisiezender Al Jazeera heeft dinsdag een zaak aangespannen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag over de dood van de bekende Palestijnse journalist Shireen Abu Akleh. De zender wil dat het Strafhof Abu Akleh’s dood onderzoekt. Volgens Al Jazeera is er voldoende bewijs dat Israëlische militairen Abu Akleh, correspondent van Al Jazeera in de Palestijnse gebieden, met opzet doodschoten.

De advocaten van de zender overhandigden het Strafhof dinsdagochtend een dossier, in aanwezigheid van Lina Abu Akleh, een nicht van de journalist. Abu Akleh werd op 11 mei bij de plaats Jenin op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever doodgeschoten, terwijl zij en een collega zich in de buurt ophielden van een Israëlische militaire actie. Beiden droegen scherfvesten waarop duidelijk stond dat ze tot de pers behoorden. Volgens Al Jazeera was er – anders dan Israël stelde – ook geen sprake van een schotenwisseling tussen de Israëlische militairen en Palestijnse schutters op het moment van het fatale incident.

‘Volledige cover-up’

Al Jazeera’s advocaat Rodney Dixon beschuldigde Israël dinsdag naderhand op een persconferentie in Den Haag van een „volledige cover-up”. „Het is geen incident dat op zichzelf staat”, zei hij verder. „Het is een moord die deel uitmaakt van een breder patroon dat de aanklager zou moeten onderzoeken om degenen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor haar dood en aanklachten tegen hen in te dienen.” Hij verwees daarbij onder meer naar de dood van veel andere Palestijnse journalisten en naar de verwoesting van het Al Jazeera-kantoor in de Gazastrook in 2021.

De kans dat Israël zal meewerken aan het onderzoek is zeer gering. „Niemand zal soldaten van het Israëlische leger ondervragen en niemand zal een preek afsteken voor ons over morele principes bij gevechten, zeker het Al Jazeera-netwerk niet”, verklaarde de demissionaire premier Yair Lapid dinsdag in Jeruzalem.

FBI-onderzoek

Kort na het incident had Israël nog gesuggereerd dat Abu Akleh niet door een Israëlische militair maar door een Palestijnse schutter was geraakt. Later erkende Israël dat de kogel „waarschijnlijk” afkomstig was van een Israëlische militair. Israël zag desondanks geen aanleiding voor verder onderzoek. Daarover dachten de Amerikanen anders. Na rijp beraad en onder druk van enkele senatoren werd vorige maand bekend dat de FBI een eigen onderzoek naar de zaak instelde. Ook voor de VS ligt de zaak gevoelig, omdat Abu Akleh eveneens de Amerikaanse nationaliteit had.

Israël heeft de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof nooit erkend. Volgens Dixon is dat echter geen onoverkomelijk probleem omdat Palestina wel lid is en het betreffende incident op Palestijns grondgebied plaatsvond. Het juridische team van Al Jazeera zei op de persconferentie tot dusverre ook geen enkel contact te hebben gehad met Israël.

Het is nog onduidelijk wat de aanklager van het Strafhof, Karim Khan, met de zaak zal aanvangen. Wel verklaarde hij maandag te hopen zelf naar de Westelijke Jordaanoever te kunnen reizen.

