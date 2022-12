Wit-Russische oppositiepoliticus terug van ziekenhuis naar gevangenis

De Wit-Russische oppositiepoliticus Maria Kolesnikova is teruggebracht naar de gevangenis, nadat ze eind november op werd genomen in het ziekenhuis. Dat heeft persbureau AP maandag gemeld.

Volgens haar vader is de politicus geopereerd aan een geperforeerde maagzweer. Ze zag er zwak uit, „maar haar humeur is goed en ze probeerde zelfs te lachen”, zei de man tegen AP. Hij mocht zijn dochter tien minuten zien. Na de operatie is Kolesnikova teruggebracht naar de gevangenis, waar ze een straf van elf jaar uitzit.

Kolesnikova is een belangrijke oppositiepoliticus in Wit-Rusland, waar de autoritaire leider Aleksandr Loekasjenko al 28 jaar aan de macht is. In 2020 werd Loekasjenko herkozen als president; de overwinning wordt internationaal gezien als frauduleus. Kolesnikova was in 2020 betrokken bij demonstraties tegen de verkiezingen, die met geweld werden neergeslagen.

Eind vorig jaar werd de politicus veroordeeld voor het oproepen tot „acties die de nationale veiligheid bedreigen” en het „samenzweren voor een staatsgreep”. Toen Wit-Russische autoriteiten haar het land uit wilden zetten, verscheurde Kolesnikova haar paspoort. De politicus verkoos daarmee arrestatie in eigen land boven deportatie. Sindsdien zit ze in de gevangenis.