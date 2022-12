Met man en zoon bevind ik me in het plaatselijke eetcafé. We eten thuis vegetarisch, maar hier staat bar weinig vleesloos op de kaart. Ik bestel een saté. „Goede keus mevrouw”, zegt de serveerster, terwijl ze noteert. Mijn man bestelt carpaccio: „Ook een heel goede keus”, zegt ze. Mijn zoon, veel consequenter dan zijn ouders, bestelt de vegetarische burger. Ze herhaalt terwijl ze opschrijft: „En een vegetarische burger.”

