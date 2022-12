Twee politiemedewerkers gearresteerd in verband met Halloweendrama Seoul

Twee hooggeplaatste Zuid-Koreaanse politieambtenaren zijn opgepakt voor hun rol in het Halloweendrama in Seoul. Dat schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap News. Het gaat om twee medewerkers van de inlichtingendienst, die ervan verdacht worden onderzoeken naar de rol van de politie tijdens de ramp te hebben belemmerd.

Het is voor het eerst dat er mensen zijn aangehouden in verband met het drama, waarbij zeker 158 mensen om het leven kwamen. De ramp vond plaats op 29 oktober in de hippe uitgaanswijk Itaewon, waar zeker honderdduizend mensen waren samengekomen om voor het eerst sinds de pandemie Halloween te vieren. In de smalle straatjes van het gebied werd het steeds drukker en mensen werden onder de voet gelopen, met vele doden tot gevolg.

Ondanks waarschuwingen vooraf en enkele noodoproepen uren voor de ramp grepen de autoriteiten amper in. Op de avond zelf waren er nog geen 140 agenten in het gebied. Eerder gaf de lokale politie al toe de risico’s te hebben onderschat en dat er onvoldoende gereageerd werd op het moment dat de verdrukking plaatsvond.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de ramp en mogelijk worden nog meer mensen vervolgd. Twee andere agenten die mogelijk betrokken waren bij de ramp hoeven zich voorlopig niet bij de rechtbank te melden, maar blijven wel verdacht.