Terwijl grote techbedrijven duizenden werknemers ontslaan, komen er bij ‘groene’ start-ups juist banen bij

Terwijl grote techbedrijven momenteel duizenden werknemers ontslaan, neemt het aantal banen bij Nederlandse start-ups die zich richten op innovatie in duurzaamheid en energie juist toe. Als gevolg daarvan is het aantal banen bij Nederlandse start-ups (jonge technologiebedrijven) het afgelopen jaar met 7,6 procent gegroeid tot 135.000 arbeidsplaatsen.

Dat is de opvallende conclusie uit het Nederlandse Startup Employment Report 2022 dat dinsdag verschijnt. Het onderzoek komt op een moment dat het ene na het andere grote techbedrijf ontslagrondes aankondigt. Onder meer Meta, Stripe, MessageBird en Twitter lieten werknemers vertrekken om kosten te besparen. Door de inflatie en stijgende rente hebben consumenten minder te besteden en is kapitaal duur geworden.

Durfkapitalisten staken dit jaar ondanks een dreigende economische crisis al 1 miljard euro in Nederlandse ‘groene’ start-ups, blijkt uit het onderzoek. Dat is iets minder dan recordjaar 2021 en meer dan twee keer zoveel als in 2020. Daaruit blijkt dat investeerders zich – ondanks het negatieve economische klimaat – niet laten afschrikken om risicovolle deals te sluiten met duurzame bedrijven. Van elke 3 euro investeringsgeld die in Nederland wordt besteed aan techbedrijven, gaat er nu 1 euro naar een groene start-up.

Deze bedrijven worden tevens hoger gewaardeerd dan bedrijven die zich niet bezighouden met klimaatoplossingen. „Een van de trends die we zien, is dat investeerders nu echt willen vergroenen”, zegt Techleap-directeur Maurice van Tilburg, wiens organisatie mede aan het onderzoek meewerkte. „En door de gascrisis zien we dat bedrijven die zich richten op energiebesparing ook economisch heel aantrekkelijk worden.”

Nieuwe wet

In Nederland werkt op dit moment een op de tien start-upwerknemers bij een bedrijf dat zich richt op de energietransitie. Deze bedrijven zijn vooral actief in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.

Belangrijke werkgevers zijn bedrijven actief in elektrische mobiliteit zoals zonne-automaker Lightyear (ruim 500 werknemers), fietsenmaker Van Moof (400) of de Amsterdamse laadstationmaker EVBox (300). Maar ook Avantium (bio-kunststoffen) en Otrium (biologische kleding) behoren tot de toptien grootste groene start-ups. Wat verder opvalt is het grote aantal groene bedrijven in voedselvoorziening, zoals PlantLab (indoor boerderijen uit ’s-Hertogenbosch) en kweekvleesmakers Mosa Meat uit Maastricht en Meatable uit Delft.

De onderzoekers concluderen dat het aanpassen van Nederlandse belastingregels voor start-ups op termijn nog tienduizenden extra banen gaat opleveren. In juni nam de Tweede Kamer een nieuwe wet aan, die het eenvoudiger maakt voor start-ups om hun personeel in aandelen uit te betalen. Zo kunnen werknemers financieel meedelen in toekomstig succes van een bedrijf en zijn werkgevers in staat toptalent aan te trekken zonder direct heel hoge salarissen te betalen. De wet wordt volgende week behandeld in de Eerste Kamer.

