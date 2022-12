Tenniscoach Nick Bollettieri (91) overleden

De beroemde Amerikaanse tenniscoach Nick Bollettieri is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. Hij was de coach van een aantal van de beste tennissers ter wereld, waaronder Andre Agassi, Anna Koernikova, Boris Becker en de zussen Venus en Serena Williams. Ook de Nederlandse Michaëlla Krajicek trainde op zijn academie in de staat Florida.

De Amerikaan van Italiaanse afkomst drukte zijn stempel op het tennis door in 1978 zijn later befaamd geworden tennisacademie te openen. Hij haalde jong talent naar Florida en leidde hen op bijna militaire wijze op tot pro’s. „Sommigen zeggen dat het de combinatie is van Italiaanse flair en handigheid, plus zijn achtergrond als marinier, die hem tot de charmeur met de harde hand maken”, schreef NRC in 1993. Het succes volgde; maar liefst tien van zijn pupillen schopten het tot de nummer 1-positie op de wereldranglijst.

In 2014 werd Bollettieri opgenomen in de Tennis Hall of Fame, waar oud-tennissers en anderen worden geëerd die veel hebben betekend voor de sport. Bollettieri stond niet bekend om zijn bescheidenheid. Hij had de gave om „als geen ander mensen te lezen”, vond hij zelf. Mensen hingen aan zijn lippen, aldus de coach in 2009. „Want ze weten dat het klopt wat ik zeg. Ik houd me namelijk altijd aan de feiten.”

Kon zelf niet tennissen

Bollettieri was een tenniscoach die zelf helemaal niet zo goed kon tennissen. Zijn kracht zat hem in de harde hand en de discipline. Desondanks noemde de Nederlandse tennisser Michaëlla Krajicek, die trainde op zijn academie, hem „niet alleen een geweldige coach, maar ook een warm en zorgzaam mens”.

In een interview naar aanleiding van de documentaire Love Means Zero over het leven van Bollettieri, typeerde Michaëlla’s broer Richard Krajicek de Amerikaan als „een ongelooflijke motivator”. Krajicek trainde niet bij Bollettieri, maar bezocht zijn academie wel meermaals. Als Bollettieri met je praat, zei Krajicek, „dan heb je het gevoel dat je de hele wereld aankunt en over drie weken de nummer 1 van de wereld bent. Dat doet Nick met je.”