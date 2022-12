In 1985 verklaarde oud-verzetsman en medeoprichter van het Verzetsmuseum Joop Wolff dat het nieuwe museum beslist geen helden wil vereren zonder iets af te doen aan heldhaftige daden. Geheel in die geest heeft het museum het woord ‘verzetsheld’ in tentoonstellingsteksten nooit gebruikt. Helaas ontstond de laatste weken na een ongenuanceerde krantenkop in Trouw (‘Verzetsmuseum rekent af met heldenhype’) opwinding. Die is in NRC gedeeld door Leonard Ornstein en Kees van Rij (Verzetsmuseum slaat door in de zucht naar relativering, 3/12).

Jozias van Aartsen is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Verzetsmuseum Amsterdam. Liesbeth van der Horst is directeur van het Verzetsmuseum.

Het Verzetsmuseum Amsterdam heeft een nieuwe vaste opstelling gemaakt, die in honderd verhalen eer doet aan de moedige mensen die onder moeilijke omstandigheden grote risico’s namen om zich te verzetten tegen het naziregime. Honderden nabestaanden van mensen uit het verzet waren het daar bij de openingsbijeenkomsten roerend mee eens. In de geest van onze oprichters plaatsen we niemand op een voetstuk, maar laten we zien dat mensen uit het verzet menselijk waren en worstelden met dilemma’s, juist om over te brengen hoe moeilijk het was – en is – om je te verzetten tegen een dictatoriaal regime.

Het Verzetsmuseum heeft geen nieuw beleid, wil de term verzetsheld niet uitbannen en is zeker niet tegen eerbetoon. Er zijn in het museum veel Yad Vashem-onderscheidingen uitgereikt, waarmee Joodse onderduikers hun redders eren. Het Verzetsmuseum heeft altijd de nuance gezocht en verschillende perspectieven belicht. Dat werd gewaardeerd, waardoor de oude vaste opstelling 23 jaar mee kon gaan.

Beangstigende willekeur

Nu we in de nieuwe opstelling enkele nieuwe accenten leggen – op feiten gebaseerd – krijgen we naast lof, ook veel kritiek. Volgens Ornstein en Van Rij zouden we Johannes Post neerzetten als een drugsgebruiker. In onze beleving vertellen we respectvol dat hij om de enorme spanning van het verzetswerk aan te kunnen een pepmiddel gebruikte, voorgeschreven door een huisarts. Hij was een van de velen. Dat is een aspect van het verzetswerk dat nauwelijks bekend maar wel relevant is. Met volledige instemming van de nabestaanden van Post, hebben we dit aan de hand van zijn verhaal naar voren gebracht. Wij willen de geschiedenis niet mooier voorstellen dan zij was.

Lees ook: In verzet tegen de Duitse bezetting als mens of held?

Ornstein en Van Rij zijn ook heel boos over Hannie Schaft, die we in wat wij noemen een ‘duo-verhaal’ portretteren naast SD’er Emil Rühl die op haar jaagde en haar verhoorde. Ze suggereren ten onrechte dat we Rühl als aardige huisvader portretteren, en vinden dat we door portretten van gelijk formaat suggereren dat ze een gelijke machtsverhouding hadden. Dit terwijl we door de hele tentoonstelling heen, en ook in het duo-verhaal van Schaft en Rühl, juist laten zien hoe ongelijk de strijd was, en dat de Nederlanders waren overgeleverd aan een beangstigende willekeur, en – soms om vrijwel niets – werden opgepakt, gevangengezet en geëxecuteerd. Dat doen we om te laten zien hoe moedig verzetswerk was, en ook om inzicht te geven in het belang van onze rechtsstaat en democratie.

Het is verbijsterend dat we met deze missie nu op de sociale media worden beticht van zowel links- als rechts-extremisme. Wij laten ons niet uit het veld slaan, want we hebben een evenwichtige nieuwe tentoonstelling gemaakt, die vele bezoekers zal inspireren.