Peperdure metaverse wekt scepsis bij beleggers

Bij technologiebedrijf Meta moeten deze dagen ruim 11.000 medewerkers vertrekken, maar de ontwikkelaars die werken aan de ‘metaverse’, worden grotendeels ontzien. Topman Mark Zuckerberg zegt stellig te geloven in deze virtuele, driedimensionale omgeving die de volgende fase van het internet moet inluiden. Zozeer, dat hij het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp er vorig jaar naar vernoemde.

Meta zet groot in op de metaverse. Een concept dat nog in de kinderschoenen staat, maar op termijn een wereld moet worden waarin we samen werken, leren, recreëren en winkelen. De ontwikkeling ervan valt bij Meta onder de divisie Reality Labs, die dit jaar al 9,4 miljard dollar verlies heeft gemaakt. Daar blijft het niet bij: financieel topman David Wehner verwacht dat het operationeel verlies komend jaar „aanzienlijk” zal toenemen. Opgeteld worden Meta’s investeringen in het project intussen geschat op ruim 100 miljard dollar.

Volgens een deel van de investeerders is dat te gortig. Zij wijzen op Meta’s dalende omzet (voor het eerst twee kwartalen op rij, door minder advertentie-inkomsten en meer concurrentie van met name TikTok) en de fors ingezakte beurswaarde (-65 procent dit jaar). In dat kader is zo’n grote investering in een „onbekende toekomst” zelfs voor Silicon Valley-begrippen „angstaanjagend”, schreef de kritische investeerder Brad Gerstner in een open brief aan Zuckerberg.

„Meta heeft zijn hele bedrijf en reputatie op het spel gezet voor de metaverse, en die gok loont tot nu toe niet”, zegt marktanalist Rachel Foster Jones van GlobalData vanuit Londen. Al is groot inzetten op de metaverse volgens haar geen slechte keuze. „De technologie erachter zal enorm groeien en een veelvoud aan kansen bieden. Maar het zal nog minstens tien jaar duren voordat het echt op gang komt.” Dat zien ook andere beursgenoteerde techbedrijven. Onder meer Microsoft, Google, Apple en Nvidia investeren al in soft- en hardware voor de beoogde nieuwe omgeving in virtual reality, net als Sony, Disney en Roblox in de gamessector. In de eerste vijf maanden van dit jaar werd volgens adviesbureau McKinsey ruim 120 miljard dollar geïnvesteerd in de metaverse, tegenover 57 miljard dollar in heel 2021. En dat levert banen op: een jaar voor de aangekondigde ontslagronde, liet Meta weten de komende vijf jaar tienduizend nieuwe Europese banen te creëren om ‘het volgende computerplatform te helpen bouwen’.

Ook de kleinere belegger kan sinds vorig jaar via ETF’s (exchange traded funds, ook wel indextrackers genoemd) van onder meer Roundhill, Fidelity en Franklin alvast instappen op de metaverse. Die fondsen hebben een mix van posities in bedrijven die investeren in de metaverse. Investeerders zullen wel enig geduld moeten hebben. De ETF’s hebben een valse start gemaakt, omdat ze stuk voor stuk zijn opgetuigd in een tijd waarin techaandelen forse klappen kregen door de gestegen rente. Bovendien kun je je afvragen in hoeverre deze thematische trackers daadwerkelijk de metaverse vertegenwoordigen, aangezien de bedrijven die ze volgen straks slechts een deel van hun gedroomde inkomsten uit de metaverse halen. „De metaverse zit vol grote mogelijkheden”, zegt Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder Stroeve Lemberger. Hij ziet vooral veel potentie in het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven, waarbij mensen spelenderwijs kunnen leren in de metaverse. „Maar beleggers zijn kritisch. Zij kijken naar de kasstroom en vragen zich af: zijn toekomstige winsten goed in te schatten of moeten er nog veel hordes genomen worden om het waar te maken? Ook bij Meta liggen die winsten nog heel ver weg. En dat heeft impact op de koersvorming.”

