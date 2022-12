Overheidskritische Tsjetsjeense blogger vermoord in Zweden

De overheidskritische Tsjetsjeense blogger Tumso Abdurakhmanov is donderdagnacht doodgeschoten in Zweden. Dat meldt Radio Free Europe en bevestigen zijn medestanders maandag via Telegram. De 36-jarige YouTuber vluchtte in 2015 uit de autonome Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, en heeft politiek asiel gekregen in Zweden.

De toedracht van de moord is onduidelijk, maar de Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov, een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, laat critici zoals Abdurakhmanov opjagen in eigen land en over de grens. In februari 2020 probeerden twee Russische staatsburgers Abdurakhmanov al in Zweden te vermoorden met een hamer. Een van hen getuigde later dat de Tsjetsjeense overheid hem 50.000 euro zou betalen voor de moord op Abdurakhmanov.

Oorlogsstoker

In 2020 werd het lichaam van de 44-jarige Imran Alijev, eveneens een uitgesproken tegenstander van Kadyrov, in een hotelkamer in Lille gevonden met messteken in zijn keel. Ook Alijev was Tsjetsjenië ontvlucht. De Georgisch-Tsjetsjeense strijder Zelimchan Changosjvili werd in 2019 op klaarlichte dag in Berlijn vermoord. De Duitse regering zette twee Russische diplomaten het land uit vanwege de moord. Lees ook Kritische Tsjetsjeense blogger in hotel in Lille vermoord

Kadyrov heeft sinds 2007 de macht in handen in Tsjetsjenië. De oorlogsstokende macholeider, die zich graag laat fotograferen met grote geweren, wordt door mensenrechtenorganisaties beschuldigd van moord, ontvoering, marteling en andere mensenrechtenovertredingen.

Lees ook Ramzan Kadyrov: de sterke man van Tsjetsjenië die boven Poetins wetten lijkt te staan