Nederland heeft op een na hoogste zorguitgaven van Europa, eigen bijdrage juist laag

Nederland geeft per inwoner meer uit aan zorg dan bijna alle andere Europese landen. Alleen Duitsland heeft hogere uitgaven, blijkt uit een onderzoek dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en Eurostat maandag hebben gepubliceerd. Per inwoner gaf de overheid in 2020 – het meest recente jaar waarvan de organisaties data hebben – gemiddeld 5.108 euro uit aan zorgkosten. In 2018 stond Nederland nog op plek 10.

De gemiddelde eigen bijdrage van Nederlanders was juist bijzonder laag: met 9,3 procent betaalden in Europa alleen Fransen (8,9) en Luxemburgers (8,4) een lager percentage van hun zorgkosten zelf. In de cijfers van de OESO en Eurostat gaat het om percentages. Dat wil zeggen dat het mogelijk is dat inwoners van landen met goedkopere medicijnen en verzekeringen in absolute zin toch minder uitgeven aan zorg dan iemand in Nederland.

De eigen betalingen die mensen doen voor hun zorgkosten gaan vaak naar het eigen risico en naar verzekeringspremies. Ook tandheelkundige zorg is een flinke kostenpost, blijkt uit het onderzoek. In het percentage dat Nederlanders zelf betalen zitten ook veel uitgaven aan medicijnen. Deze kostenpost – Nederlanders namen 31 procent van de medicijnkosten voor eigen rekening – was juist iets hoger dan het Europese gemiddelde (28 procent).

Intussen zijn de zorguitgaven in Nederland nog meer gestegen. Het CBS becijferde deze zomer dat Nederland in 2021 7,6 procent meer uitgaf aan zorg dan een jaar eerder. De coronapandemie was daarvoor de belangrijkste oorzaak: aan testen en vaccineren werd in 2021 naar schatting 6,7 miljard euro uitgegeven. De druk op de Nederlandse zorg is de afgelopen jaren groot. Door de nasleep van de coronapandemie, personeelstekorten en vergrijzing dreigt de zorg ontoegankelijk te worden. Grote zorgverzekeraars maakten in november bekend dat hun premies in 2023 hoger zullen worden. Zo verhoogt zorgverzekeraar CZ de premie van zijn meestgebruikte verzekering met 3,75 euro per maand; bij VGZ gaat het om een verhoging van maar liefst 9,30 euro.

