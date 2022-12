Museum vindt resten van laatste Tasmaanse tijger na 86 jaar terug in een kast

De overblijfselen van de voor zover bekend laatste Tasmaanse tijger (Thylacinus cynocephalus) zijn tóch niet verloren gegaan. Uit onderzoek van Australische wetenschappers blijkt dat de schedel, botten en huid van het dier al sinds 1936 op de plank in het Tasmanian Museum and Art Gallery (TMAG) liggen. Het museum verloor de overblijfselen uit het oog en dacht dat ze waren weggegooid. Nu blijken ze al die tijd bewaard te zijn gebleven, maar niet goed gecatalogiseerd.

De decennialange verwarring is veroorzaakt door een (later ingekleurde) zwart-wit video waarop een in 1933 gevangen genomen Tasmaanse tijger te zien is. De onderzoekers hebben nu ontdekt dat daarop niet de laatste maar de voorlaatste Tasmaanse tijger te zien is. De daadwerkelijk laatste Tasmaanse tijger blijkt in 1936 door een stroper te zijn verkocht aan een dierentuin in de stad Hobart op het eiland Tasmanië.

Verkeerd gelabeld

Het door Elias Churchill gestroopte dier overleed kort na aankomst in de dierentuin, schrijven de onderzoekers in een publicatie die binnenkort in de Australian Zoologist verschijnt. Het lichaam van de Tasmaanse tijger werd vervolgens overgebracht naar TMAG, maar de curatoren labelden het daar niet goed omdat het illegaal was gevangen. Onderzoeker Robert Paddle, die een boek schreef over het uitsterven van de Tasmaanse tijger, zegt in een verklaring van het museum dat het feit dat stropen illegaal was daaraan ten grondslag lag.

Kathryn Medlock, de andere onderzoeker en ere-conservator gewervelde zoölogie bij TMAG, vertelt dat de onderzoekers op een nooit gepubliceerd rapport stuitten van een specialist die schreef in 1936-1937 te hebben gewerkt aan het opzetten van een Tasmaanse tijger. Ook stond in het rapport dat de overblijfselen van het dier goed in het onderwijs gebruikt konden worden. Naar aanleiding daarvan besloten de onderzoekers skeletten op de onderwijsafdeling opnieuw te bekijken. Daar stuitten ze op het skelet van de op 7 september 1936 overleden Tasmaanse tijger.

‘Bitterzoet’

De Tasmaanse tijger, ook bekend als buidelwolf, is een roofdier met een kop lijkend op een hond en met strepen op de rug. Het was een van de grotere vleesetende buideldieren in Australië voordat de kolonisten arriveerden. Daarna bleef een grote populatie in stand op het eiland Tasmanië. Aan het begin van de vorige eeuw liep de populatie snel terug omdat er op het dier gejaagd werd. Volgens sommige onderzoekers kwam het uitsterven ook door concurrentie van de dingo, een door Aboriginals meegebrachte verwilderde hond.

„Het is bitterzoet dat het mysterie rond de overblijfselen van de laatste Tasmaanse tijger is opgelost en dat is ontdekt dat het deel uitmaakt van de TMAG-collectie”, zei museumdirecteur Mary Mulcahy. De huid en het skelet van de laatste Tasmaanse tijger zijn nu in het Tasmanian Museum and Art Gallery in Hobart te bewonderen.

