Moskeeën en islamitische organisaties doen aangifte tegen onderwijsminister Wiersma

Moskeeën en islamitische organisaties uit heel Nederland hebben een aangifte gedaan tegen minister Dennis Wiersma (Onderwijs, VVD). De organisaties en moskeebesturen beschuldigen Wiersma ervan te hebben gediscrimineerd bij de uitoefening van zijn ambt. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie.

De onderwijsminister kondigde in november aan te willen ingrijpen bij religieuze weekendscholen, zoals de salafistische moskeescholen waar NRC en Nieuwsuur in 2019 onderzoek naar deden. Uit dat onderzoek bleek dat leerlingen daar leerden dat mensen met een andere geloofsovertuiging de doodstraf verdienen. Wiersma kwam vervolgens met een plan om dergelijk informeel onderwijs onder toezicht van de Onderwijsinspectie te stellen.

Ambtenaren op het ministerie van Onderwijs noemden deze voorstellen echter „onhaalbaar, onuitvoerbaar en ongrondwettelijk” en ook de Onderwijsinspectie was tegen, zo meldde NRC vorige week. Desondanks drukte Wiersma het plan door.

In strijd met de grondwet

In hun aangifte stellen moskeeën dat de minister daarmee bewust in strijd met de Grondwet gehandeld heeft. Zijn plannen zouden in strijd zijn met onder meer de vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en opvoeding. In een persbericht schrijft Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR): „Een minister die anderen verwijt zich niet te houden aan de democratische rechtsstaat moet zelf het goede voorbeeld geven en geen beleidsplannen presenteren die juist dat doen, wat hij zegt te willen bestrijden.”

Een woordvoerder van Wiersma zegt tegen persbureau ANP dat de minister achter zijn standpunt blijft staan dat „op plekken waar signalen bekend zijn van radicaal gedachtegoed” toezicht nodig is. Informeel onderwijs zou met zijn plan juist beschermd moeten worden, en men moet voorkomen dat het misbruikt wordt „om kinderen radicale gedachten, uit welke hoek dan ook, mee te geven die tegen onze democratische rechtstaat in gaan.”

De organisaties dringen bij de aangifte, geadresseerd aan minister van Justitie Dilan Yeşilgöz (VVD) de aanklacht door te sturen naar de Hoge Raad. In een reactie aan NRC stelt Nourdin El Ouali, directeur-bestuurder van SPIOR, dat Yeşilgöz „belanghebbende” is omdat zij heeft ingestemd met de plannen van Wiersma. „Daarom willen wij dat dit bij een onafhankelijk orgaan wordt neergelegd”, aldus El Ouali.

De Hoge Raad, die gaat over de strafrechtelijke vervolging van ambtsmisdrijven en -overtredingen door bewindspersonen en Kamerleden, wil niet bevestigen of de aangifte inmiddels naar hen is doorgezet.